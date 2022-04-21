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【消費優惠】Pizza Hut外賣自取滿$180加購普通批$1　一幻拉麵惠顧拉麵加$18享餃子放題

精明消費 07:00 2022/04/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：外賣自取滿$180加購普通批$1

逢星期一至五，於Pizza Hut外賣自取惠顧滿180元，即可以加1元享用多一個普通批，今次更有五款口味可供選擇，包括至尊、意式風情、夏威夷風光、辣肉腸、芝味誘惑。

    點擊圖片放大

食客可選鬆厚批、薄脆批、三藩市式手藝薄批，另加收費可改選芝心批或芝脆批。

此優惠不適用於峻巒分店，亦不可於5月2日及9日使用。另外，此優惠不適用於foodpanda之訂單，不可與美食券及其他優惠同用，包括Pizza Card會員／長者卡／JSA會員卡／JRG員工證折扣優惠。

網上落單

2. 一幻拉麵：惠顧拉麵加$18享餃子放題

為慶祝一幻拉麵邁進5周年，由4月21日起，凡於一幻拉麵任何一家分店，惠顧任何一款拉麵或拉麵套餐，加錢即可享餃子放題。

    點擊圖片放大

優惠日期：4月21日至4月24日
收費：惠顧任何拉麵，加18元享用餃子放題

優惠日期：4月25日至5月2日
收費：惠顧任何拉麵，加28元享用餃子放題

另外，在4月21日至5月2日期間，享用餃子放題的顧客更可以優惠價18元選購北海道梳打一罐或北海道啤酒一瓶，每人限購一款。

任食餃子供應時間：

  • 中環店：每日下午3時開始供應
  • 灣仔、尖沙咀、屯門及荃灣店：全日供應

3. 惠康：Dreyer’s家庭裝雪糕／雪條多件裝$75／2盒

最後一日！於惠康惠顧各款Dreyer’s皇牌家庭裝雪糕800毫升或皇牌雪條多件裝，可享優惠價75元2盒。

    點擊圖片放大

此優惠適用於Market Place by Jasons手機應用程式或yuu手機應用程式。貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。

 

撰文：hket小編

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