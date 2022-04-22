Calvin Klein潮拍街牌Palace　以CK1之名向板仔服揮手

自從Louis Vuitton找來Supreme合作後，滑板仔時裝從來沒有這麼被受重視過，Stussy或Palace這些本是源自於街頭 的板仔品牌，以前只供滑板人士垂青的服裝，一下子被普羅大眾看高一線，例如COMME des GARCONS找過Stussy合作，Polo Ralph Lauren亦不下一次與Palace攜手推出產品，至於今次則來到Calvin Klein找上Palace，合作推出名為CK1 Palace的聯乘系列。

▲ CK1 Palace找來Willem Dafoe（左）當男模，留意的是這個系列只在品牌的網站內發售。（圖片由品牌提供）

▲ Pet Shop BoysA既是該系列的模特兒，同時成名作《West End Girls》成了今次廣告的主題曲。（圖片品牌提供）

誠然，這個系列簡單得要緊，只是用上CK品牌字體和Palace的Tri-Ferg商標串連，談不上有甚麼新意可言，服裝是一貫的tee、衞衣、內褲和香水等，唯一有改動的可能是籃球球衣及寬鬆版短褲挑戰傳統運動服飾的概念、又或是在Palace的國度裏首次推出女裝內衣。

▲ CK1 Palace籃球背心。（$865/圖片由品牌提供）

▲ CK1 Palace X Vans球鞋。（$860/圖片由品牌提供）

▲ CK1 Palace淡香水。（$415-$575/圖片由品牌提供）

▲ 卡其色CK1 Palace tee。（$480/圖片由品牌提供）

▲ 與板仔品牌合作，當然少不得推出滑板。（售價待定/圖片由品牌提供）

不過，一直以來，CK都是包裝的能手，廣告除了找來在《蜘蛛俠》電影裏飾演綠魔的Willem Dafoe外，亦同時找來Pet Shop Boys和他們的成名作《West End Girls》成為廣告的主題曲，就算你沒有衝動購買，但影像和聲音已經叫你留下深刻印象。

產品查詢：calvinkein.com