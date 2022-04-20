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【品味投資】口味有輕重？仲有咩分別？　投資威士忌桶裝瓶裝有學問

16:50 2022/04/20

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喜歡投資威士忌的朋友，一般都會優先考慮瓶裝威士忌，主要是在選購及儲存都較為方便，不過在威士忌的投資世界中，亦有不少人關注原桶威士忌，原桶威士忌的魅力何在？

瓶裝威士忌大眾化易入口

說起瓶裝威士忌，大家最容易接觸到的不外乎市面上零售店所售的威士忌，瓶裝威士忌在店內以一支支擺放展示和出售，除了容易選購外，種類和選擇豐富，由沒有標明陳年年期至選擇於桶內陳年至少12年至18年或以上的威士忌，都可供選購。

在投資出售方面，則有大家較為熟悉的拍賣平台，例如拍賣行佳士得、蘇富比、富藝斯等，他們會定期舉辦名酒佳釀拍賣，只要到他們網站為威士忌進行估價，或許手上的威士忌具存在升值潛力，是投資的其中之一方法。

瓶裝威士忌不但輕鬆投資出售，口味確實較易入口。有指大部分瓶裝威士忌在裝瓶之前，或會加入水稀釋原酒，這樣一來，瓶裝威士忌相比原酒的味道相對較易入口，適合初嚐威士忌的人士，因此亦更易打入大眾化市場。

桶主可決定出售方法及酒齡

令人好奇的原桶威士忌，作為投資確實較冷門，不過其獨特性亦是吸引之處。由於每個酒桶都是獨一無二的，用不同酒桶陳年，威士忌的風味都會有別。而威士忌只要持續存放橡木桶，便會繼續慢慢熟成，桶內的原酒酒精濃度必定比瓶裝威士忌更強勁濃烈。

原桶威士忌投資潛在價值，除了在酒本身的各項因素，也在於桶主可以自行決定最終酒齡，由15年、20年或以上，亦可彈性決定原酒的出售方向，例如出售予酒廠、原桶拍賣、或以分瓶方式出售也是投資原桶威士忌的方法。

若果喜歡投資原桶威士忌的朋友希望了解原桶威士忌出售方法，記住繼續留意我哋嘅更新！

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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