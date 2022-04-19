【好去處】天際100周四重開　限時推11元優惠門票　1至6月生日享免費入場

天際100香港觀景台將由4月21日起重新開放，訪客到訪時須使用「安心出行」及「疫苗通行證」，並要佩戴口罩。因應天際100開業11周年，天際100推出限時11元門票，購票優惠期至4月25日，並須於5月21日前換領及到訪。

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限時推11元優惠門票

天際100將於4月21日起重新開放，官網將在今日起發售門票。為保障訪客及員工的健康及安全，天際100將實施一系列防疫措施，包括安排全體前綫員工接種新冠疫苗，所有訪客進入天際100範圍內須使用「疫苗通行證」及「安心出行」流動應用程式掃瞄場所二維碼等。

至於暫停開放期間受影響的門票，包括SmarTone免費門票、贈票或其他類別門票等的客人，需保留未使用的門票並於觀景台重開後，在4月21日至6月30日期間內（活動日子除外，請於出發前瀏覽開放時間表），攜帶該門票到票務中心換取新門票入場。有關門票只適用於換領門票當天使用，逾期無效。

因應天際100開業11周年，天際100推出限時11元門票，購票優惠期至4月25日，並須於5月21日前換領及到訪，成人、長者及小童同價。

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1至6月生日免費入場

此外，天際100推出生日免費入場優惠，由即日起至6月30日，1月至6月生日的訪客凡於生日月份到訪，便可免費入場。而同行親友可半價購買門票，折扣後每位成人門票為99元，小童或長者門票則只是64元，最多可邀請三位隨行親友。

而1月至4月份生日的訪客可於6月30日前使用此優惠，需在一樓票務中心出示香港身份證或出生證明書，並帶同最少一位親友到訪。

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責任編輯：李瑩

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