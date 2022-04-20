【港人移民】近8成受訪港人擬移居海外　尋求更好的生活環境成主因

提供愛爾蘭投資移民諮詢服務Bartra Wealth Advisors的一項調查發現，近80%的受訪者正在考慮或將考慮移居海外，而港人最想移居的3個地方分別是台灣、英國和澳洲。

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Bartra於3月對近500名18歲及以上的香港市民進行網上調查，以了解更多有關香港人的移民意向和移民趨勢。根據調查結果，香港人最想移居的3個地方分別是台灣、英國和澳洲。而隨着港人對愛爾蘭認識漸增，在考慮眾多歐洲國家作為移民地點時，愛爾蘭排名第二，領先德國、保加利亞及葡萄牙。在選擇移民地點時，逾六成受訪者優先考慮移民所需成本及移民申請的難易度等因素。

逾4成人傾向投資移民

調查同時指出，港人考慮移民的目的分別是為更理想的生活環境（51%）、為子女尋求更好的教育（29%）以及取得多重外國居留身份和國籍（27%）。

在不同國家／地區中，以移民地點的生活質素及經濟發展前景為考慮因素時，愛爾蘭均排名第一，而以教育發展為選擇移民地點之考慮因素時則排名第二，僅次於英國，並領先於加拿大、澳洲及美國。在移民方式方面，超過40%的受訪者更傾向於投資移民，主要原因是更簡單、更直接。

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Bartra Wealth Advisors區域總監林卓霆表示，香港不少高收入家庭均有移民意向，但超過3成的受訪者表示或會因當地工作或機遇等問題而猶豫，而愛爾蘭投資移民計劃（IIP）正好在出行要求方面提供極大的靈活性，家庭成員每年只需入境1天即可保留其居留權，因此投資者不需辭去香港的工作，相對較快地獲取海外居留權而不需移居。

責任編輯：李瑩

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