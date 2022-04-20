【投資展望】景順料美國通脹年中見頂　惟年內維持高水平

美國通脹持續升溫，聯儲局亦展開加息步伐。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，美國通脹可能會在2022年年中左右達到頂峰，但她認為更需要的考慮是，通脹見頂後到底將以多快的速度放緩。她悲觀地預計通脹將在一段時間內保持在較高水平，鑑於持續的通脹壓力，預計美國整體CPI年底前仍將保持略高於5%。

Hooper認為聯儲局加息將分為2個階段，先是進取，然後是「適度進取」。在接下來的4到6個月內，聯儲局或將不顧一切地追趕，因為它認為息口遠遠落後於曲綫。在初期的進取的緊縮政策後，預計聯儲局將在加息方面變得更加溫和，前提是這有資料的支撐，她預計5月將加息50個基點，6月也很可能會加息50個基點。

中國央行最近將存款準備金率下調25個基點，以刺激受到疫情影響的經濟，Hooper認為這次降息比預期更為保守。單靠貨幣政策能夠為經濟和中國股市帶來提振有限，但她相信企業需要增加信貸需求，以為實際商業活動提供資金。

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責任編輯：陳玉蓮

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