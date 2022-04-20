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【收息股】收息當「消費券」？　5大國有內銀派息穩定　隻隻股息率逾7%

18:10 2022/04/20

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（內文股息率％全改做厘）

復活節假期完結，可能不少市民的消費券亦用得差不多了。這個復活節假在消費券的帶動下，消費得特別爽？不過，並不是每年都會有消費券派發，如果想「自製」消費券又有無方法？大家可以諗諗買內銀股收息！是次為大家介紹5大國有內銀股，股息率均高達7厘，而且派息穩定。只要約3萬元入場費，1年可收取約2,000多元的股息，當作每年給自己的小小消費獎賞亦是一個不錯的方案。

事實上，要找市場上有逾7厘股息率的內銀股並不難，當中包括中信銀行（00988），有逾9厘股息率，重慶農村商業（03618）股息率有8.51厘，渤海銀行（09668）、九台農商銀行（06122）、廣州農商銀行（01551）等銀行，其股息率均逾7厘。然而高息卻未必派息穩定，以中信銀行為例，該行於2014年曾停止派息，及後才回復派息。

想穩定派息首選重磅國有銀行，5大國有銀行可以達到穩定派息，而且股息率逾7厘，國有銀行的經營保持穩中有進，對於想穩定收息的投資者而言是理想的選擇。

■五大國有內銀股股息比較■

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投資內銀收息的一大優點，是其高息兼派息傾向穩定，定時有一筆「小額消費券」，雖然金額不及政府派的消費券，不過仍是好過放於銀行。不過投資者亦要投資內銀股亦受多種因素影響，需要留意內地政策變化、經濟前景、中央要求銀行讓利、內房債務危機等問題，投資前需考慮清楚個人風險承受能力。

 

責任編輯：陳玉蓮

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