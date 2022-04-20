【NFT】福布斯推億萬富翁NFT　擁有者可以登上福布斯排行榜？

NFT愈出愈新奇，福布斯最近公布與加密貨幣交易所FTX合作，推出虛擬億萬富翁系列NFT（Forbes Virtual NFT Billionaires）。這個NFT系列中的人均是虛擬投資者，每位億萬富翁NFT都有不同的愛好、形象、配飾，更有屬於自己的虛擬投資組合、資產，且投資組合是根據紐約證券交易所的ETF和其他公開持有的資產實時集合。而這些虛擬投資者會根據所持有的資產，每日在虛擬NFT億萬富翁榜上更新排名。

NFT億萬富翁甚至於福布斯網站上有專屬的個人資料頁面，包括會獲得由巴塞隆拿的插畫師和動畫師團隊Goodog和ItsACat設計的插畫頭像。這套NFT系列特別之處在於這些NFT擁有者的公共錢包地址也將與他們的NFT虛擬億萬富豪一起列在福布斯官方排行榜上，滿足購買者就算在現實中做不到上榜的富豪，至少也可成為虛擬億萬富翁。

福布斯首階段只會推出約100個NFT，一旦售罄，消費者可能就要透過ERC-721市場上尋找Forbes Virtual NFT Billionaires。 福布斯首席技術官Vadim Supitskiy表示，去年《福布斯》雜誌封面就曾被改成NFT，以表示傳媒業 就像一件獨一無二的藝術品一樣不可改變，現在 這個新NFT系列標誌着福布斯擁抱元宇宙的第一步 ，通過推出可在區塊鏈上交易互動的收藏品，鞏固福布斯在元宇宙中的地位。

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【首條Twitter貼文NFT標價3.7億港元拍賣 最高出價僅約2200港元：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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