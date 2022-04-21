【投資展望】能源轉型需歷短期陣痛長遠吸引　邊個範疇最受關注？

金融市場正面對通脹於數十年來首次捲土重來，以及全球各地供應鏈持續受到干擾，環球地緣政治及社會衝突加劇等因素，以上種種風險交織，為投資者帶來挑戰。

撇除上述的特定風險，施羅德投資環球資源股主管Mark Lacey 及環球資源股投資組合經理Alexander Monk認為，投資者主要的憂慮在於宏觀經濟制度有機會發生系統性轉變，並認為宏觀經濟制度或會因3項挑戰而有所改變，包括供應鏈持續受壓、加息的威脅，以及經濟增長放緩的風險。

若從風險角度來看，考慮到能源轉型主題的結構性質，該行對長期通脹及供應鏈限制的潛在盈利風險憂慮，會較經濟增長放緩大。脫碳及能源安全這兩項長遠目標均為相關投資的長遠前景締造有利的支持因素。

能源安全再度受到關注

雖然現時的環境顯然存在風險，但該行深信當下並不乏投資機遇。至於能源轉型或有助解決當今世上種種難題的相關技術，亦不應對於它們的龐大潛在投資機遇拋諸腦後。 除了廣泛的脫碳目標，能源安全亦再度受到關注，為全球各地拓展本土、豐富、便宜又潔淨的能源供應提供進一步的理據。能源轉型背後的驅動力一如既往地強勁，目前的市場環境只不過增強了這些長遠結構性趨勢。

為了向更可持續的能源系統轉型，施羅德投資預期該領域於未來30年的投資金額將達100萬億美元以上，而市場亦將投放更多資金，讓經濟體系變得更具可持續性。這些投資有可能為身處能源轉型行業的不同企業帶來長達30年的結構性盈利大幅增長。

在經濟放緩期間，這種結構性增長將極具吸引力。此外，若通脹持續更長時間，假以時日的潛在盈利增長和可持續性，均有可能因長遠財富保值的考慮而顯得比任何估值下調更為重要。

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就短期而言，能源轉型領域中的大多數板塊顯然仍存在實質的估值下調風險。按大部分指標計算，普遍市場的股票估值仍高於各自的歷史區間，當中亦包括能源轉型領域的部分股票。隨着各國央行收緊政策，貨幣低廉的時代或將步入尾聲。然而，若投資者願意捱過短期陣痛，並抓住市場疲軟的機會進一步加大該結構性增長領域的持倉，長遠或可迎來頗具吸引力的回報。

責任編輯：陳玉蓮

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