【加密貨幣】發表綠色宣言　實現碳中和　Polygon冀成首個氣候正效益區塊鏈

加密貨幣於上周中段長假期前開始回穩。宏觀經濟憂慮、地緣政治的不確定性及利率上升導致投資者抱審慎態度，減少風險投資。比特幣於復活節假期後周二報40,320美元，一周下跌2.0%；以太幣一周下跌0.4%，周二報3,043美元。

Polygon於4月12日通過發布「綠色宣言：與地球的智能合約」（Green Manifesto: A Smart Contract with Planet Earth），承諾將在今年實現碳中和計劃，並提供2,000萬美元用於抵銷碳足跡，促進加密產業的環境行動。碳中和指的是碳排放量與減碳排量互相抵銷，達到淨零碳排放量（net-zero carbon emission）的效果。而對Polygon實現碳中和意思是所進行的每一筆NFT鑄造、代幣橋接或DeFi交易都將被計算在內，並且其對環境的影響被抵銷。

【建基礎設施沙盒及合作小組 英國將穩定幣納入監管：按此】

Polygon將通過KlimaDAO上的碳信用市場Klima Infinity購買40萬美元碳信用額度（約為9萬噸二氧化碳排放量）。Polygon與提供鏈上碳抵銷技術的開發商組織KlimaDAO以及為Polygon提供測量網絡碳強度的分析Offsetra 合作，透過質押（Staking）節點硬件或橋接活動的排放量以及與以太坊主網交互的能源消耗提供碳足跡分析，以評估網絡的碳強度，發現Polygon 99%的排放是由於以太坊主網上交易。自網路創建以來，檢查點已產生超過16,000噸的排放量，而橋接產生了近74,000噸的排放量。Polygon已委託Crypto Carbon Ratings Institute（CCRI）對其碳足跡進行審計，以證實這些數據並確保其有效性。Polygon將致力於成為第一個對「氣候正效益」（climate positive）的區塊鏈。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

由於4月18日為香港公眾假期，而一周變化結算日以4月11日至19日計算。ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周二報10427點，一周下跌1.7%；ix比特幣指數報9739點，一周下跌2.0%；ix以太幣指數報26152點，一周下跌0.3%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 10427 -1.7%（-181） ix比特幣指數 9739 -2.0%（-201） ix以太幣指數 26152 -0.3%（-87） *截至2022年4月19日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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