原地升級　Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC

▲ 平治EQA全電動車系中的高級版本EQA 350 4MATIC。

就算車身外形和車廂設備跟EQA 250差不多，但在調升輸出和加入四輪驅動系統後，這平治EQA 350 4MATIC的速度表現無疑勇猛得多，為喜歡EQA全電動車系的人，提供多一個很不同的選擇。

▲ 就算車身外形和車廂設備跟EQA 250差不多，但在調升輸出和加入四輪驅動系統後，這平治EQA 350 4MATIC的速度表現無疑勇猛得多，為喜歡EQA全電動車系的人，提供多一個很不同的選擇。

▲ 平治EQA 350 4MATIC的速度表現，比起EQA 250勇猛得多。

記得當EQA 250剛在香港開售時，就算因疫情關係，廠方沒有大搞推廣活動，買家連試車的機會也沒有，但其38萬元左右的定價確實吸引，結果市場仍出現一陣搶購潮。

如今，車系中的高級版本EQA 350 4MATIC也來了，新車跟EQA 250一樣，都是起用79.8kWh鋰離子電池組，實際可用電量同為66.5kWh，不過最大馬力和扭力卻上調至292PS和53.02kgm，增長分別有5成和4成左右，最大續航距離則多了6公里，新數值為432公里。

▲ 全數碼式錶板顯示，跟EQA 350 4MATIC的高科技形象非常合襯。

電子四驅的神效

至於兩者最大相異之處，在於EQA 350 4MATIC改用了四驅系統，廠方工程師在車輛後軸，起用了新設計的永磁同步摩打，它的最大優點在於體積纖巧，功率、效能和輸出穩定性也甚高。

行駛時，電腦會盡量使用後輪電子摩打作驅動，以達致節能效果。至於前軸的異步摩打，只在高負載情況下使用。這大概亦解釋了，為何EQA 350 4MATIC電池容量跟EQA 250一樣，在提高輸出之後，最大續航距離不跌反增。

▲ EQA車系的內廂設計和用料組合，簡潔而時尚。

▲ 從錶台上的縫綫來看，就知道平治汽車的造工質素實在極高。

亦因為改用四驅，力量輸出又增加了，EQA 350 4MATIC的加速和操控反應，都明顯跨進另一層次。猛力加速時，推背感較EQA 250強得多。而且它的轉向極限，絕對比之前高，就算四驅系統令車輛重了65公斤，駕駛者仍可以更大膽地在彎中加速，4條Pirelli P Zero輪胎依然絕少嘶叫。

▲ 正常情況下尾箱容量為340公升，並不算高，不過只要將後座椅背翻平，便可擴展至1,320公升。

靜肅性表現出色

平治的汽車工程學造詣，始終是世界第一流的，為了抑制噪音和震動，EQA車系的電能驅動系統以複雜方法與車陣、車身分隔，並有大量吸震措施，令EQA 350 4MATIC的行車靜肅性和路噪水平，較筆者試駕過和試坐過的任何一款Tesla型號都要低。

▲ 在改用四輪驅動後，EQA 350 4MATIC的電路系統變得更加複雜精密。

▲ 這Mercedes-AMG輪圈的綫條不獨漂亮，亦有效減低車身風阻系數。

不能否認，單計速度的話，EQA 350 4MATIC大概會敗給Tesla Model Y Performance，可是綜合外形、內裝設計和造工水平等一籃子因素的話，其整體表現實在更加平衡。

如果客人購買電動車，只是為了代步和節省各方面支出的話，EQA 250已經很足夠。但假若車主希望從日常駕駛中，時刻獲得更凌厲速度反應，亦不介意額外付出10多萬車價的話，EQA 350 4MATIC才是合適之選，可謂「有買貴，無買錯」！

▲ 車廂甚為闊落，即使電池組擺放在後座下的位置，亦沒有影響後排乘客的足部空間。

規格表

售價：$509,000起（一換一優惠計）

車型：5門5座位電動SUV

電池：79.8kWh鋰離子

可用電量：66.5kWh

最大馬力：292PS

峰值扭力：53.02kgm

驅動形式：四輪驅動，單速自排

懸掛：前麥花臣／後多連桿

制動：前／後～通風碟

車身長X闊X高：4,463 X 1,834 X 1,624mm

前/後輪軸距：2,729mm

車重：2,030kg

風阻系數：Cd0.28

輪胎：前／後～235/45R20

0-100km/h加速：6秒

極速：160km/h

最高續航力：432公里（WLTP）

混合耗電量：17.5-18.5kWh/100km

查詢：Zung Fu（2895 7339）