實試千萬暗黑奢華　Rolls-Royce Black Badge Ghost

▲ 實試價格千萬元的暗黑Rolls-Royce Black Badge Ghost。

勞斯萊斯（Rolls-Royce）廠方為第二代Ghost定下的美學基調，名為「Post Opulence」，即是一種奢華而不浮誇的新風尚主義。問題是，一部勞斯萊斯豪華房車怎樣才能夠不浮誇呢？答案或者很簡單，給它髹上一個非常黑的車身，去令奢華變得低調便可。Black Badge Ghost，可能就是最內斂，卻又最搶眼的勞斯萊斯汽車。

▲ Rolls-Royce Black Badge Ghost的入門價是728萬，但試車當日的版本是加裝了如星空天幕等配備，叫價$10,052,000。

▲ Black Badge Ghost是勞斯萊斯Black Badge Duology暗黑美學第二部曲之作。

Black Badge Ghost，乃是繼早前的Black Badge Dawn Landspeed後，勞斯萊斯Black Badge Duology「暗黑美學」第二部曲之作。而用於Black Badge型號身上的，乃是汽車業界中最深的黑色。車廠技師用了重達45公斤的黑色漆料，將之霧化並噴塗在帶靜電的車身上，待烘乾後再塗上兩層透明塗層，並由4名資深工匠手工拋光。

▲ 這條車身上的藍綫，每分每吋都由頂級工匠以人手髹上的，手工極度精細。

▲ 黑色的勞斯萊斯廠徽加上黑色的歡慶女神像，令車輛更具型格。

引擎刻意調校

不過，特別的黑色車身並非Black Badge Ghost唯一與眾不同之處。為了換來更厲害的速度表現，工程團隊特意為那副6.75公升V12雙Turbo引擎作出調校，令最大馬力和峰值扭力都有大約5%增長，新數值是600 PS / 5,000rpm及91.77kgm / 1,700-4,250rpm。如果想知道一部重達兩噸半的超級豪華房車，怎樣能夠在4.7秒便由靜止加速至100km/h，Black Badge Ghost乃是車壇中少數以至唯一的選擇。

▲ 以特別方法製造的碳纖飾件，加上車主自行選擇的皮革顏色，令每部Black Badge Ghost的車廂都變得非常特別。

▲ 錶板沒有轉數錶，取而代之是左邊的備用力量計，實時顯示引擎還有多少%力量還未應用。

當然，在大多數人眼中，任何一款勞斯萊斯都是不折不扣的「老闆車」。可是從第一代Ghost開始，它已經是部具備操控表現的豪華房車，因為舊款Ghost的車體結構來自母公司寶馬的7系，而7系向來是眾多豪華房車中最具跑格的型號，令Ghost也承接了這特點。

行車穩定寧靜

如今的Ghost進入第二代，其Architecture of Luxury底盤，改由勞斯萊斯自行開發，與舊款相比，它令行車時更加平順，於高速公路以110km/h行駛，車廂就如靜止時那麼穩定寧靜。

▲ 經調校後的6.75公升V12雙渦輪增壓引擎，整體輸出約較普通版本有5%增長。

▲ 21吋輪圈以合金混入碳纖製造，結構既硬且輕。

同時，它有自動平衡車身的電子懸掛，又有4輪驅動和4輪轉向，車身前後重量比例為絕對平衡的50/50，未親自駕駛過的人，很難相信Black Badge Ghost在彎路上會如此靈活。

▲ 這個勞斯萊斯特有的星空車頂，較任何天窗、天幕都更加討人歡喜。

以定價計，Black Badge Ghost與輪距多170mm的長陣版普通Ghost，基本售價同是728萬港元，而標準版Ghost則售648萬，到底多付出80萬後，應選擇更具型格的Black Badge Ghost，抑或後座腳位更充裕的Ghost Extended，真的要車主自行決定了。

▲ 盡管輪軸距較Extended版本短了170mm，但即使後座坐滿3人，也不會有侷促感的。

規格表

售價：$7,280,000起

車型：4 門 5 座位豪華房車

引擎：6.749公升V12汽缸配雙渦輪增壓器

最大馬力：600 PS / 5,000rpm

峰值扭力：91.77kgm / 1,700-4,250rpm

傳動方式：前置引擎、4輪驅動、8前速自排

懸掛：前～雙搖臂／後～5連桿，配電子避震

制動：前／後～通風碟

車身：5,546 X 2,148 X 1,571mm

輪軸距：3,295mm

車重：2,490kg

平均耗油量：15.8L/100km（WLTP）

0-100km/h 加速：4.7 秒

極速：250km/h（電子限制）

查詢：Rolls-Royce Motor Cars HK（2870 1692）