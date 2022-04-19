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【慈善義賣】太古地產書籍義賣延至6月底舉行　為期9日　每本10元

個人增值 15:45 2022/04/19

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書籍義賣活動一直深受家長和小朋友歡迎，除了有不同種類書籍選擇外，價格亦較便宜。太古地產（Swire Properties）聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦，為期9天「書出愛心．十元義賣」活動，以推動閱讀文化、宣揚循環再用，及鼓勵公益行善。

每本書籍售10元作慈善義賣

太古地產日前宣布，因疫情關係，原定於今年４月中舉行的實體書籍義賣將延期至6月25日至7月3日，並指已於短短1個月內收集到超過30萬本好書，種類多元化，故此，今年的義賣活動較以往更長，為期9天，希望方便大眾選購心愛書籍。「書出愛心．十元義賣」的所有書籍均以每本10元作慈善義賣。

「書出愛心．十元義賣」活動籌得善款將全數撥捐香港小童群益會The Boys' & Girls' Clubs Association of Hong Kong「群益寶庫」計劃，及Agency for Volunteer Service義務工作發展局推動其義工服務發展。

「書出愛心．十元義賣」詳情

日期：2022年6月25日至7月3日
地點：香港鰂魚涌太古坊ArtisTree（康橋大廈1樓）及栢克大廈4樓404-407室
時間：中午12時至晚上8時

 

責任編輯：區祖飛

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