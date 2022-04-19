【NFT】YouTube頻道試當真推NFT會籍引質疑　影片截圖每張要價約4800元

NFT（非同質化代幣）除了是新興的投資產品外，亦成為不少組織的籌款途徑之一。由游學修、許賢、蘇致豪創辦的本港YouTube頻道「試當真」，擬定於4月23日推出名為「NTR」的NFT項目，內容為過去1年半影片系列「試映劇場」裡的精選6000張截圖，並以盲盒方式發售，每個0.2以太幣（約4,800元）。不過，有關項目就引來網民質疑，有部分網民更認為NFT作用只用影片截圖欠缺誠意，又認為該系列的NFT未必有市場價值。

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推NFT會籍籌集營運資金

本地人氣YouTube頻道「試當真」現時約有42萬訂閱，日前他們宣布頻道將迎來大改革，擬定於4月23日推出名為「NTR」（Next Trial Run）的NFT項目籌集營運資金，款項將用於未來2年內達成4大目標，包括頻道每日推出一段影片、創作舞台劇、開辦試當真藝員訓練班及開拍電影。持有NFT人士可被視為擁有會籍，享有優先預購VIP門票、參與選秀及出席電影預告發布會等獨家待遇。

NFT項目為過去1年半影片系列「試映劇場」裡的精選6000張截圖，並以盲盒方式發售，每個0.2以太幣（約4,800元），如全數售罄，可望籌集約2,800萬元。

試當真在公布消息的影片中提到：「NFT，不一定是『搵笨』，不一定只是賣畫，不一定只是炒賣，我們要賣的，不單只是一張圖片，而是一個會籍，一個信念，一個計劃。只要你買了我們的NTR，我們就會提供試當真的專屬福利。」試當真認為，NFT可讓他們跳出YouTube頻道，希望全面進攻香港電影及音樂市場，相信有充足的資本就有機會創造未來。

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■試當真推NFT會籍 網民點睇？■

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有網民質疑「搵笨」

不過，有關項目就引來網民質疑，有部分網民更認為NFT作用只用影片截圖欠缺誠意：「4,000至5,000元一張截圖，好嘢好嘢，少少設計都慳返。」，又認為該系列的NFT未必有市場價值，質疑試當真「搵笨」，買家或隨時面臨損失：「不能國際化的NFT好難有交易量，無交易量的NFT，好難有升值潛力，沒有升值潛力何來有二手市場！」

同時，亦有人粉絲欣賞他們有遠見，認為他們「有野心、好進取」、「好期待試當真出品嘅電影」、「好欣賞你哋咁有志氣，真心希望你哋成功！」。

網民反應普遍負面，有人認為試當真成員未有了解NFT及虛擬資產的運作方式，貿然推出NFT或令粉絲面臨損失。對此，試當真指將在未來數日向觀眾諮詢，聆聽觀眾意願，再作判斷。

責任編輯：李瑩

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