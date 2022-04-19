滙豐紅白標誌得39年歷史？　呢個標誌有咩寓意呢？

上期專欄和大家分享了滙豐銀行從1865年到1982年用了超過110年的標誌，還有這個標誌跟香港歷史和英國王室的關係。

今天我們回到近代，和大家分享一下這個滙豐六角形紅白標誌的小故事，到底這個標誌有甚麼寓意呢？這裏和1983年滙豐的環球策略和蘇格蘭有甚麼關係呢？

【滙豐紅白標誌1983年先誕生！ 大家對舊標誌又有無印象？：按此】

大家下一次從你的錢包裡拿出滙豐鈔票的時候，不妨細心欣賞一下這個饒有趣味的標誌吧。

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滙豐六角形紅白標誌是集團各成員一起進軍世界的象徵

滙豐的標誌有甚麼意義一直都很多講法，根據滙豐銀行中國業務部前總裁、民生銀行前行長王浵世先生的著作《香港.上海.滙豐故事》所述，六角形中間四個三角形代表1983年滙豐集團內的四個基本成員：滙豐、有利、中東滙豐、獲多利。

這四個三角形合在一起代表緊密合作， 其餘兩個三角形代表向外發展， 一個指向東，一個指向西，配合着當時滙豐主席沈弼（Michael Sandberg）三腳凳策略──即因應香港市場經已飽和，需要在亞洲、歐洲及美洲尋覓增長空間的想法。作者在書中更笑說「如果再配上之後的美國海豐及英國米特蘭，六個三角形倒是配合得絲絲入扣」。

現在大家可能對以上滙豐銀行的集團成員感到陌生，但有利、獲多利、海豐及米特蘭在1983年都是赫赫有名的金融機構。

有利銀行是香港最早期銀行之一，成立於1853年（比滙豐的1865年還要早），自1857年起一直是香港的發鈔行之一，一直到1974年才停止發鈔。

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獲多利（Wardley）創辦於1972年，早期僅被認為是滙豐的一個投資部門，及後發展迅速，更被喻為「第一代香港投資銀行」，香港不少金融界猛人都曾經在和記大廈6樓的獲多利交易室工作，是現在滙豐GBM（Global Banking and Market）的前身。

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海豐（Marine Midland Bank）及米特蘭（Midland Bank）分別是滙豐於1980及1992年的收購。

根據馮邦彥教授在《香港金融史1841–2017》的研究，海豐是當時美國第13大銀行，滙豐早在1978年已與海豐達成收購51%股權協議；米特蘭曾是當時英國四大結算行之一，以資產計在英國排名第三、分行數目排名第四的銀行，收購亦於1987年已經開始，一直到1992年才正式完結，從而躋身世界十大銀行之列。

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以上是王浵世先生的說法，但標誌的設計師又貌似有另一套故事，這個更和滙豐起緣於蘇格蘭的歷史有關。

【匯豐定滙豐？ 從鈔票和支票說一下「滙豐」二字歷史：按此】

滙豐六角形紅白標誌是蘇格蘭的象徵

這個標誌的設計師原來和香港都很有關係。

這個「六角形紅白標誌」由奧地利設計大師Henry Steiner（漢譯「石漢瑞」，德語中Stein就是「石頭」的意思）所設計，根據《南華早報》的報道，Henry Steiner在1961年來到香港，接受一份為期9個月的雜誌創刊工作後，便在香港落地生根，幾乎沒有離開了。

他最有名的設計除了滙豐六角形紅白標誌，還為渣打設計鈔票長達40年，被喻為「香港設計之父」。

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我找到一篇2017年Henry Steiner的訪問，裏面講到滙豐標誌的設計靈感。

他說經過幾段時間的研究和醞釀，最佳的選擇是以銀行船隊的旗幟（House Flag）為設計基礎，這個旗來是以蘇格蘭旗X形十字（saltire、又被稱為Saint Andrew’s Cross）為藍本，經過研究後，決定把旗幟的長方形改為正方形，然後在圖形的左右兩邊加上兩個紅色的三角形，紅白是當時選定的銀行顏色。

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他認為這個六角形標誌放在任何的背影都有不俗的效果，而且辨識度高，相對抽象的設計可以保留詮釋和想像空間。例如他就曾經聽過，中間的四個三角形代表滙豐的船，也代表以前標誌的有一種傳承（舊標誌下方有船喇），而左右兩邊的三角形就好像一個打開了的利市封，不同的詮釋可以隨着時代不斷為滙豐集團注入品牌力量。

那為甚麼滙豐要用蘇格蘭的國旗作為靈感呢？很簡單，因為滙豐是由蘇格蘭人Thomas Sutherland所創。

其實蘇格蘭人在香港早期歷史舉足輕重，不知道大家有沒有看過在銅鑼灣的「怡和午炮」，在炮台附近高舉的兩枝旗桿，一枝是怡和集團的旗、另一枝則是蘇格蘭國旗，因為怡和的創辦人William Jardine和James Matheson都是蘇格蘭人（還要和鴉片戰爭有着千絲萬縷的關係）喇。

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那這個「滙豐紅」又是從哪裏來呢？

雖然這六個三角形看來有超過一個詮釋方法，不過這就是標誌利用抽象設計所帶來的魅力吧。

不過這裏還有一些小問題，就是滙豐本來的標誌是完全沒有紅色原素的，那這個「滙豐紅」又是從哪裏來呢？這裏又有一些小故事在裏面，和第四代滙豐大樓和當時的滙豐主席沈弼有關呢。

下一期再和大家分享滙豐標誌的小故事吧。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (168) — 滙豐六角形紅白標誌只有 39 年歷史？滙豐六角形標誌有什麼寓意呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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