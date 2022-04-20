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【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶系列飲品8折　魚尚石塘坊店指定三文魚壽司盛$12

精明消費 07:00 2022/04/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. J.CO Donuts & Coffee：水果茶系列飲品8折

由即日起至4月24日，於J.CO Donuts & Coffee分店購買任何水果茶系列飲品，皆可享用8折優惠。

    點擊圖片放大

分店一覽：

  • 灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖
  • 旺角彌敦道585號富時中心地下1，2號舖
  • 中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖

2. 魚尚石塘坊店：指定三文魚壽司盛12元

魚尚壽司新分店已於4月19日登陸石塘坊，為慶祝新店開張，魚尚推出一連串開業優惠。由即日起至4月21日，原價18元的三文魚雙式軍艦（6件），現在只需12元。

    點擊圖片放大

開業優惠只限石塘坊分店，指定優惠壽司盛（三文魚雙色軍艦）限量每日400份，於下午1時及5時兩個時段，分別限量200份。每人每次限購兩盒，數量有限，先到先得，售完即止。

地址：香港德輔道西402-404號石塘坊G05舖（香港大學站B1出口）

3. Châteraisé：千層蛋糕套裝89元

由即日起至4月24日，於Châteraisé以八達通付款，即可以優惠價89元購買千層蛋糕套裝，當中包括1件千層蛋糕、1件宇治抹茶千層蛋糕及1件朱古力千層蛋糕。

    點擊圖片放大

香港分店地址及電話

 

撰文：hket小編

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