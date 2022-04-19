  • 19°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞

精明消費 13:50 2022/04/19

分享：

分享：

疫情下長者屬於高危人士，為鼓勵長者自行檢測，政府早前宣布將由今日（19日）起至5月31日期間，免費向長者派發新冠病毒快速檢測套裝，只要年滿60歲或以上的長者，就可透過全港680個單位免費領取檢測套裝。

政府會透過食物及衞生局和衞生署轄下的長者地區醫療服務單位、社會福利署資助的長者社區照顧及支援服務單位，以及由醫院管理局、非政府機構和本地大學三方協作的地區中醫診所暨教研中心，共680個長者服務單位，向60歲或以上的長者會員或服務使用者免費提供冠狀病毒病快速抗原測試套裝。而為方便長者閱讀檢測套裝的使用說明，特別附上為長者而設的使用須知，其字體較大，且圖文並茂講解使用詳情。

假如長者行動不便可如何索取檢測套裝？政府指接受有關服務團體家居照顧服務及行動不便者，會有相關服務團體上門分發檢測套裝。至於年滿60歲長者但非服務單位下的會員或受助服務對象可否獲得檢測套裝？食物及衞生局表示雖然主要會服務相關機構下的會員，但強調機構已經預留大量快測套裝，如附近有非會員長者需要檢測包亦會彈性處理。

    點擊圖片放大

全港680個服務點地址：

食衞局基層醫療健康辦事處轄下2間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）

213間受社署資助的長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）

93間受社署資助的長者日間護理中心／單位（60歲或以上服務使用者）

61支綜合家居照顧服務隊（60歲或以上服務使用者）

31支改善家居及社區照顧服務隊（60歲或以上服務使用者）

238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）

由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者）

衞生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）

另外，年滿70歲或以上長者亦可於社區檢測中心及流動採樣站接受免費核酸檢測服務，毋須預約。

按此查看地址

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】便利妥開學優惠　快測套裝買1送1／口罩買2送1
今日
【消費優惠】便利妥開學優惠　快測套裝買1送1／口罩買2送1
【消費優惠】Italian Tomato套裝禮券低至53折
今日
【消費優惠】Italian Tomato套裝禮券低至53折
【網購優惠】Blue Bottle登陸國泰網上購物平台　訂購特選咖啡送網上沖煮班
2022/04/18
【網購優惠】Blue Bottle登陸國泰網上購物平台　訂購特選咖啡送網上沖煮班
【1萬元消費劵】永安推本地遊及Staycation套票　支付寶用戶可領最多100元優惠券
2022/04/17
【1萬元消費劵】永安推本地遊及Staycation套票　支付寶用戶可領最多100元優惠券
【好去處】置地文華東方春日周末早午餐　無限續飲香檳雞尾酒每位658元
2022/04/16
【好去處】置地文華東方春日周末早午餐　無限續飲香檳雞尾酒每位658元
新冠肺炎疫情 疫情 病毒檢測 快速測試套裝 快速測試 香港

下一篇文章

【消費優惠】便利妥開學優惠　快測套裝買1送1／口罩買2送1
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽
【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽
【網購優惠】Blue Bottle登陸國泰網上購物平台　訂購特選咖啡送網上沖煮班
【網購優惠】Blue Bottle登陸國泰網上購物平台　訂購特選咖啡送網上沖煮班
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
【好去處】大埔新開童話世界農莊　坐馬車餵羊駝踩觀光船　最啱小朋友放電
【好去處】大埔新開童話世界農莊　坐馬車餵羊駝踩觀光船　最啱小朋友放電
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款