【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞

疫情下長者屬於高危人士，為鼓勵長者自行檢測，政府早前宣布將由今日（19日）起至5月31日期間，免費向長者派發新冠病毒快速檢測套裝，只要年滿60歲或以上的長者，就可透過全港680個單位免費領取檢測套裝。

政府會透過食物及衞生局和衞生署轄下的長者地區醫療服務單位、社會福利署資助的長者社區照顧及支援服務單位，以及由醫院管理局、非政府機構和本地大學三方協作的地區中醫診所暨教研中心，共680個長者服務單位，向60歲或以上的長者會員或服務使用者免費提供冠狀病毒病快速抗原測試套裝。而為方便長者閱讀檢測套裝的使用說明，特別附上為長者而設的使用須知，其字體較大，且圖文並茂講解使用詳情。

假如長者行動不便可如何索取檢測套裝？政府指接受有關服務團體家居照顧服務及行動不便者，會有相關服務團體上門分發檢測套裝。至於年滿60歲長者但非服務單位下的會員或受助服務對象可否獲得檢測套裝？食物及衞生局表示雖然主要會服務相關機構下的會員，但強調機構已經預留大量快測套裝，如附近有非會員長者需要檢測包亦會彈性處理。

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全港680個服務點地址：

另外，年滿70歲或以上長者亦可於社區檢測中心及流動採樣站接受免費核酸檢測服務，毋須預約。

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責任編輯：嚴熹曼

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