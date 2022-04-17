【職場調查】疫下打工仔迎挑戰　專家建議加強數碼技能增競爭力

疫情改變了企業營運模式及職場環境，企業要改革求生，上班族亦要檢視現有的技能及經驗在未來的競爭力。國際人力資源顧問公司Randstad最新發布的「Workmonitor 2H 2021」調查，於去年9月在全球34個市場進行，每個市場最少成功訪問800受訪者。

調查顯示，本港上班族在疫情下，對工作前景頗具信心，92%不擔心失去工作。但值得留意的是，受訪者面對新常態的同時，相比亞太區其他城市，香港有更大比例未有深入檢視個人及職業目標。

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7成受訪者：工作環境變 難定如何發展

該調查發現，7成受訪者承認，隨着工作環境的變化，愈來愈難決定該發展哪些技能。

Randstad Hong Kong區域總監Benjamin Elms表示，隨着技術加速發展，加上在過去兩年多的疫情下，更多上班族已經學會利用數碼工具和資源來展示自己的優勢。同時，商業環境也發生了變化，傳統的供應鏈和製造業，也開始投資數據分析、人工智能和機器人等技術，協助員工可以靈活工作。他相信不少本港上班族也看到職責和工作流程在過去兩年發生了很大變化。這種變化正為上班族帶來了新挑戰，從事容易被機器或技術取代工作的，挑戰更大。

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加強數碼技能 跟上司多溝通

Benjamin明白有些上班族害怕接觸沒興趣的新事物，不少都有「如果一件工具沒有壞，為甚麼要修復它」的想法，未到生死關頭也不想變。「事實上，即使工具沒有被破壞，仍然可以改進和增強以更加準確與有效。如果上班族繼續猶豫不決，隨着愈來愈多工種自動化，他們將面臨失去就業能力的風險。」

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他鼓勵本港上班族有目的提升自身數碼化技能，更重要的是，要跟上司就如何提升技能，以提高他們的工作能力保持溝通。

作者：梁巧恩

責任編輯：蕭寶玲

【原文：疫下僱員新挑戰 宜提升技能迎競爭】

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