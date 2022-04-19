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【品味投資】從一竅不通到名酒專家　劉鑾雄割愛拍賣名酒成交額6353萬

14:35 2022/04/19

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之前文章報道，香港著名富豪劉鑾雄與佳士得於4月13日舉辦「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」拍賣，共拍賣414支珍藏名酒。這場拍賣共89項拍品已全數成交，成交總額高達6,353萬港元，獲利超過4倍。另外，佳士得亦於同日舉行「珍罕名釀」拍賣，成交總額港元4,372萬港元。

【劉鑾雄拍賣89項名酒珍藏　總估價超過2,400萬：按此

佳士得指，「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」拍賣大部分拍品由大中華區買家投得，藏家透過電話積極參與競投，半數拍品透過電話競投成交。而劉鑾雄顯赫佳釀珍藏拍賣是100%全數成交，成交總額達6,353萬港元。

劉鑾雄表示，他早於27、28歲而且香港尚未有名酒拍賣之時，已經在倫敦及紐約競投名酒，至今買酒年資超過40年了。隨着他愈買愈多名酒，競投紅酒亦愈得心應手，加上不停研究名酒種類、酒莊及年份等相關知識，令他逐漸成為名酒專家，懂得分辨名酒的優劣，亦因而對名酒產生了濃厚的興趣。

另外，他亦指自己嚴選最珍罕頂級名釀的收藏理念和堅持得到全球名酒愛好者的認可，令他倍感欣慰。據悉，劉鑾雄因為收藏品太多又深知其投資價值，故拿出一小部分通過拍賣會割愛予識貨之人。他經多年蒐集的佳釀拍品在本次拍賣中全部成交，希望新主人亦從中得到無限喜悅。

■劉鑾雄顯赫佳釀珍藏拍賣部分拍品成交價■

    點擊圖片放大
    +2

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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