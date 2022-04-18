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【保險保障】保費融資買分紅保險回報吸引　加息周期展開這安排是否理想？

保險 19:00 2022/04/18

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讀者朱先生被相熟的理財顧問極力推薦以保費融資（Premium Financing）的安排去購買分紅保險，認為其回報十分吸引，但亦擔心於加息周期的開始，保費融資這安排是否一項理想的選擇。

現以市場上某F字頭的保險公司提供的分紅保險為基礎，分析不同利息變化下的情況，保費融資安排的可取性有多少。假設大家基本上明白保費融資的安排，故不在此詳細解釋。首先，朱先生這項保費融資安排大約如下：自付保費為100萬港元，銀行提供的融資金額為4,194,744港元，融資利息為HIBOR＋1.65%，並於第8保單年度退保價值為7,008,586港元。

若於保單第8周年退保，並假設全期之HIBOR為0.15%，那麼這次保費融資之安排的內部回報率（IRR）回報則為8.75%，同時沒有安排保費融資之情況下，同樣投入資金100萬港元安排同一份分紅保險，於第8年的保單退保價值則為1,349,169港元。這保單之內部回報率為3.81%，可見保費融資下安排的回報相對來說非常吸引。

保費融資回報樂觀達7.43%

環顧過去12年，2016至2020年，香港三個月銀行同業拆息HIBOR之利率幅度變化最大是5年內共總加幅約2.5%。以此為參考基礎去模擬不同利率情況下，作保費融資安排是否划算。假設利率走勢會跟着以下三種模擬情況：樂觀、基本及悲觀。

首先，樂觀情況下利息走勢為，2002年加息2次，HIBOR利息上升0.5%。而2023至2030年因通脹受控而不再加息。於第8年退保，有保費融資安排的內部回報率為7.43%，而末有貸款的內部回報率為4.01%。

而基本情況，利率走勢為2002至2026年，跟隨歷史步伐5年內HIBOR到達最高2.5%，隨後保持這個高水準到第8年。同樣於第8年退保，有保費融資安排的內部回報率為4.32%，而沒有的則為4.01%。

最後悲觀情況，利率走勢為2022年至2024年3年內HIBOR達到最高2.5%，並一直保持這高水平到第8年，同樣是第8年退保，有作保費融資安排的內部回報率為3.67%，同時未有的則為4.01%。

保費融資打和點利率為4.36%

根據這樣的推論，只要利率的變化是樂觀或基本情況，有作保費融資安排回報會比沒有的較為理想。但弔詭的一點是，即使於悲觀情況下內部回報率低於沒有作貸款安排的，保費融資安排仍然優勝於沒有。為甚麼呢？

在悲觀情況下的保費融資情況如下：自付費用1,000,000港元，融資金額4,194,744港元，8年的總利息開支約為1,289,884港元，第8年的保單退保價值7,008,586港元。故此於第8年的總利潤為523,958港元（7,008,586港元—1,000,000港元—4,194,744港元—1,289,884港元）。而沒有作融資安排的情況如下：自付1,000,00港元投保，於第8年該保單退保價值為1,349,169港元。結果8年來總利潤為349,169港元（1,349,169港元—1,000,000港元）。朱先生付出同樣本金，有保費融資安排的總利潤比不做保費融資的多賺接近1.5倍。

以相同的邏輯推算，加息的打和點（break-even point）應為貸款後存期利率立刻升至4.36%，並維持此高水平直至第8年退保。有安排保費融資的及沒有安排保費融資的於第8年的總利潤都同樣是349,169港元。所以結論為，只要全期融資利率低於4.36%，即是說只要沒有比開始時所選定的過去12年HIBOR變化參考更惡劣的話，保費融資仍會較沒有融資安排的理想，仍會有利可圖。

 

【原文：購買分紅保險 保費融資可行（收費文章）】

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撰文 : 曾少雄 中原金融集團高級副總裁

欄名 : 保險百科

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