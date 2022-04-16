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【戲院重開】各大院綫優惠一覽　英皇重開首日送爆谷　邊間信用卡享買1送1？

11:00 2022/04/16

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港府放寬防疫措施，4月21日起戲院可有條件地重開。為慶祝重新開放，各大院綫均有推出優惠，吸引市民重回戲院看電影。

【迪士尼4月21日起入園需網上預約　優先暢玩尊享卡低至79元起：按此

英皇戲院：首日入場觀眾獲贈爆谷

英皇戲院為慶祝重開，推出各類優惠。購買4月21日電影場次的觀眾，均可於散場時獲贈袋裝爆谷一客；而購買4月21至27日電影場次，均可於進場時獲贈7折餐飲優惠券一張，適用於英皇戲院餐飲部惠顧任何食品或飲品即享7折優惠，指定產品除外。

至於英皇戲院的VIP會員，購買4月21至27日電影場次，憑指定電子優惠券可於英皇戲院餐飲部以1元購買汽水乙杯，電子優惠券將於4月21日或之前存入會員帳戶。

另外，首兩周累積最高消費金額的100位會員，將可免費出席Marvel Studios《奇異博士2：失控多元宇宙》IMAX會員專場，活動詳情有待公布，每位VIP會員可攜同一名親友出席。

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優惠詳情

【海洋公園4月21日起入園需網上預約 身份證有「45」字享半價：按此

MCL：會員賺雙倍積分

由4月21至6月1日期間，MCL會員凡購買任何電影戲票，即可賺取雙倍MCL Tokens。

另外，由即日起至6月30日，憑Visa卡於MCL戲院購買星期一至五同一場次之正價2D戲票可享買一送一優惠，購買星期六、日及指定公眾假期之正價2D戲票可享8折優惠。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

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優惠詳情

百老匯院綫：優惠價申請成為會員

由即日起至6月30日，可以優惠價60元申請成為bcinephile會員／MOViE MOViE會員或者續會，享會員戲票及小賣部優惠。

    點擊圖片放大

優惠詳情

嘉禾院綫：買IMAX戲票送2D電影贈券

4月21日至5月31日期間，嘉禾院綫推出多項優惠。凡購買IMAX或D-BOX之正場戲票兩張，即可獲贈2D電影贈券一張，優惠適用於嘉禾院綫戲院票房及網上購票，不適用於早場及星期三優惠日，名額有限，先到先得，送完即止。

另外，凡透過嘉禾院綫網頁或手機應用程式登記成為嘉禾院綫GH Moviegoer會員可享1元入會優惠（原價50元），會籍有效期一年。優惠只接受新會員申請，適用於經嘉禾院綫網頁或手機應用程式登記入會。

同時，優惠期間，會員以300分優惠價換電影禮券，使用電影禮券時，如因片長、D-BOX版本及其他原因加價，差額需由顧客支付。

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優惠詳情

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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