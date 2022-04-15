  • 27°C
香港時間 : 2022415日 (週五) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【昂坪360重開】半價優惠搭來回纜車　有效期4個月包假期　送小食券或風車

精明消費 14:00 2022/04/15

分享：

分享：

政府日前宣布將放寬防疫限制，多個旅遊景點亦會陸續重開。昂坪360宣布會於4月21日起恢復服務，並推出限時半價優惠。於官網買來回纜車門票有半價外，更另送寶蓮禪寺小食券或幸運風車。

【4月21日起入園需網上預約 優先暢玩尊享卡低至79元起：按此

昂坪360於官網進行限時半價優惠，即日起至5月10日於官網購票，可以半價優惠提早預訂門票。標準車廂來回纜車門票成人原價要235元，現時購票只需118元，另送20元寶蓮禪寺小食券一張；小童門票原價110元，折後55元，另送幸運風車一個。

門票使用日期更長達4個月，至8月31日有效，之後的公眾假期包括佛誕、勞動節均可使用。想使用消費券？昂坪360官網亦接受WeChat Pay HK、Alipay HK及Tap & Go付款。

    點擊圖片放大

昂坪360來回纜車門票（標準車廂）半價優惠

成人及長者門票：118元（送價值20元寶蓮禪寺小食券1張）
小童門票：55元（送幸運風車1個）
購買日期：即日至至5月10日
使用日期：2022年4月21日至8月31日之選定日子

按此進入昂坪360官網購票

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【迪士尼重開】4月21日起入園需網上預約　優先暢玩尊享卡低至79元起
今日
【迪士尼重開】4月21日起入園需網上預約　優先暢玩尊享卡低至79元起
【復活節2022】食得又玩得！　精選8大復活節蛋糕
今日
【復活節2022】食得又玩得！　精選8大復活節蛋糕
【海洋公園重開】4月21日起入園需網上預約　身份證有「45」字享半價
2022/04/14
【海洋公園重開】4月21日起入園需網上預約　身份證有「45」字享半價
【1萬元消費券】ELEMENTS圓方春日購物禮遇　消費$2000送總值$2000電子禮券
2022/04/14
【1萬元消費券】ELEMENTS圓方春日購物禮遇　消費$2000送總值$2000電子禮券
【1萬元消費券】Expedia夥Tap & Go推消費券優惠　預訂住宿享85折（附優惠碼）
2022/04/14
【1萬元消費券】Expedia夥Tap & Go推消費券優惠　預訂住宿享85折（附優惠碼）
門票 昂坪360 香港 纜車

下一篇文章

【迪士尼重開】4月21日起入園需網上預約　優先暢玩尊享卡低至79元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【復活節2022】食得又玩得！　精選8大復活節蛋糕
【復活節2022】食得又玩得！　精選8大復活節蛋糕
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【消費優惠】Furla開倉減價　手袋銀包低至3折
【消費優惠】Furla開倉減價　手袋銀包低至3折
【海洋公園重開】4月21日起入園需網上預約　身份證有「45」字享半價
【海洋公園重開】4月21日起入園需網上預約　身份證有「45」字享半價
【1萬元消費券】ELEMENTS圓方春日購物禮遇　消費$2000送總值$2000電子禮券
【1萬元消費券】ELEMENTS圓方春日購物禮遇　消費$2000送總值$2000電子禮券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款