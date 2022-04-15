【昂坪360重開】半價優惠搭來回纜車　有效期4個月包假期　送小食券或風車

政府日前宣布將放寬防疫限制，多個旅遊景點亦會陸續重開。昂坪360宣布會於4月21日起恢復服務，並推出限時半價優惠。於官網買來回纜車門票有半價外，更另送寶蓮禪寺小食券或幸運風車。

【4月21日起入園需網上預約 優先暢玩尊享卡低至79元起：按此】

昂坪360於官網進行限時半價優惠，即日起至5月10日於官網購票，可以半價優惠提早預訂門票。標準車廂來回纜車門票成人原價要235元，現時購票只需118元，另送20元寶蓮禪寺小食券一張；小童門票原價110元，折後55元，另送幸運風車一個。

門票使用日期更長達4個月，至8月31日有效，之後的公眾假期包括佛誕、勞動節均可使用。想使用消費券？昂坪360官網亦接受WeChat Pay HK、Alipay HK及Tap & Go付款。

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責任編輯：嚴熹曼

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