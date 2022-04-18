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【抗疫支援】疫苗到戶接種服務周二起接受登記　長者及病患預約上門接種科興（附登記網站及電話）

個人增值 11:00 2022/04/18

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政府將於4月19日上午9時起，推出「疫苗到戶接種服務」網站及查詢熱綫，讓未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，透過網站或電話登記上門接種科興疫苗服務。

公務員事務局局長聶德權日前表示，希望在4月26日開展全港「疫苗到戶接種服務」，歡迎市民為尚未接種疫苗的長者或行動不便的親友，致電熱綫或上網代為登記。在蒐集登記資料和編排醫護團隊後，政府會以分區形式推展服務，每星期服務四至五區，確保所有合資格的服務對象能適時得到服務。

「疫苗到戶接種服務」查詢熱綫（5688 5234）將由4月19日起，每日上午9時至下午8時運作。「疫苗到戶接種服務」為合資格的市民接種第1劑疫苗28天後，會再為他們安排上門接種第2劑科興疫苗。

接種疫苗前，醫護人員會為合資格人士做簡單評估，登記人士亦可於接種前向醫護人員查詢。由於復必泰疫苗有稀釋程序和運送等技術問題，故暫時只提供科興疫苗上門接種服務。

另外，政府在4月至5月內執行「圍封強檢」行動時，亦會收集相關樓宇內合資格的長者或行動不便人士的登記資料，再安排醫護人員在稍後開展的18區「疫苗到戶接種服務」中安排接種。而社會福利署、衞生署和醫院管理局均會主動接觸其服務使用者，並協助有需要的市民登記接種疫苗。

 

責任編輯：曹佩鈞

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