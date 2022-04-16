【好去處】置地文華東方春日周末早午餐　無限續飲香檳雞尾酒每位658元

留家太久，趁疫情緩和是時候歎一個靚Brunch。由即日起至7月，香港置地文華東方酒店MO Bar推出全新以時令食材入饌的「Gardener's Spring」早午餐，有多款頭盤、主菜及甜品可選，加上無限續飲Moet & Chandon香檳及Belvedere雞尾酒，為周末及假期增添春意。

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3道菜的早午餐由前菜拼盤開始，包括烤黃鰭吞拿魚尼斯沙律、冷肉拼盤、車厘茄撻和日本毛豆。食客可從主菜中三選一，有美式植物豬肉丸意粉、香煎鱸魚和龍蝦班尼迪克蛋，伴一款自選配菜。最後以春季甜點拼盤作結，為周末下午帶來點點甜意。

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無限續飲雞尾酒和香檳更是早午餐亮點，首席調酒師利用Belvedere伏特加精心設計了數款可口的雞尾酒。MO Garden是一杯以龍舌蘭、檸檬、豌豆，混合Seedlip Garden和Belvedere伏特加，味道甜美清爽，呈現出春天花園的氣息。Tropical Soil含有Moet & Chandon Imperial香檳、大黃、葡萄柚、荔枝和椰子，酸甜有致，是陽光明媚的春日之理想飲品。

MO Bar「Gardener's Spring」周末早午餐 價錢：Spring周末早午餐每位658元，配1.5小時無限續飲季節雞尾酒、Moet & Chandon香檳和其他無酒精飲品。Vintage周末早午餐每位748元，配Moet & Chandon Grand Vintage香檳和額外的經典雞尾酒。

推出日期：周六至周日早上11時30分至下午3時45分

地址：中環皇后大道中15號香港置地文華東方酒店地下

電話：2132 0188

作者：張頌婷

責任編輯：招美寶

【原文：置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐】

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