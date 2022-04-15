【戲院重開】北角匯戲院重開日推4大禮遇　加$1換戲院贈券　持票尾回贈美食及禮品

疫情下戲院停業逾百日，終於獲政府放寬在4月21日起有條件下重開。為了支持電影及戲院業界，北角匯聯乘場內一眾零售與餐飲商戶於戲院復業首天（即4月21日）設「睇戲.消費」4連賞。

■「睇戲．消費」4連賞 ■

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責任編輯：鄭樂怡

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