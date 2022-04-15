  • 26°C
香港時間 : 2022415日 (週五) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戲院重開】北角匯戲院重開日推4大禮遇　加$1換戲院贈券　持票尾回贈美食及禮品

精明消費 16:00 2022/04/15

分享：

分享：

疫情下戲院停業逾百日，終於獲政府放寬在4月21日起有條件下重開。為了支持電影及戲院業界，北角匯聯乘場內一眾零售與餐飲商戶於戲院復業首天（即4月21日）設「睇戲.消費」4連賞。

■「睇戲．消費」4連賞 ■

    點擊圖片放大
    +2

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 精明消費

最新專欄文章 更多

【1萬元消費券】3大電器用品商戶消費券優惠　豐澤優惠低至22折　友和可領電子優惠券
2022/04/08
【1萬元消費券】3大電器用品商戶消費券優惠　豐澤優惠低至22折　友和可領電子優惠券
【1萬元消費券】新地3商場送逾千萬購物贈券　3攻略攞盡優惠回贈泊車優惠
2022/04/07
【1萬元消費券】新地3商場送逾千萬購物贈券　3攻略攞盡優惠回贈泊車優惠
【抗疫優惠】必須達成外出條件　新冠康復者出示申報紀錄有消費回贈
2022/03/18
【抗疫優惠】必須達成外出條件　新冠康復者出示申報紀錄有消費回贈
【1萬元消費券】電子錢包帳戶已註銷及刪app點算好？　派新一期消費券前睇清楚帳戶是否仍有效
2022/03/16
【1萬元消費券】電子錢包帳戶已註銷及刪app點算好？　派新一期消費券前睇清楚帳戶是否仍有效
【抗疫優惠】My HKBN App推中西醫保健養生服務優惠　登記運動意外保享免費保障
2022/02/14
【抗疫優惠】My HKBN App推中西醫保健養生服務優惠　登記運動意外保享免費保障
北角 零售 餐飲 疫情 電影院 電影 美食 北角匯

下一篇文章

【昂坪360重開】半價優惠搭來回纜車　有效期4個月包假期　送小食券或風車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽
【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽
【迪士尼重開】4月21日起入園需網上預約　優先暢玩尊享卡低至79元起
【迪士尼重開】4月21日起入園需網上預約　優先暢玩尊享卡低至79元起
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【海洋公園重開】4月21日起入園需網上預約　身份證有「45」字享半價
【海洋公園重開】4月21日起入園需網上預約　身份證有「45」字享半價
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【復活節2022】食得又玩得！　精選8大復活節蛋糕
【復活節2022】食得又玩得！　精選8大復活節蛋糕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款