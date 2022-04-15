【戲院重開】北角匯戲院重開日推4大禮遇 加$1換戲院贈券 持票尾回贈美食及禮品 精明消費 16:00 2022/04/15 分享： 分享： 疫情下戲院停業逾百日，終於獲政府放寬在4月21日起有條件下重開。為了支持電影及戲院業界，北角匯聯乘場內一眾零售與餐飲商戶於戲院復業首天（即4月21日）設「睇戲.消費」4連賞。 ■「睇戲．消費」4連賞 ■ ▼點擊圖片放大 +2 責任編輯：鄭樂怡 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 精明消費 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】3大電器用品商戶消費券優惠 豐澤優惠低至22折 友和可領電子優惠券 2022/04/08 【1萬元消費券】3大電器用品商戶消費券優惠 豐澤優惠低至22折 友和可領電子優惠券 【1萬元消費券】新地3商場送逾千萬購物贈券 3攻略攞盡優惠回贈泊車優惠 2022/04/07 【1萬元消費券】新地3商場送逾千萬購物贈券 3攻略攞盡優惠回贈泊車優惠 【抗疫優惠】必須達成外出條件 新冠康復者出示申報紀錄有消費回贈 2022/03/18 【抗疫優惠】必須達成外出條件 新冠康復者出示申報紀錄有消費回贈 【1萬元消費券】電子錢包帳戶已註銷及刪app點算好？ 派新一期消費券前睇清楚帳戶是否仍有效 2022/03/16 【1萬元消費券】電子錢包帳戶已註銷及刪app點算好？ 派新一期消費券前睇清楚帳戶是否仍有效 【抗疫優惠】My HKBN App推中西醫保健養生服務優惠 登記運動意外保享免費保障 2022/02/14 【抗疫優惠】My HKBN App推中西醫保健養生服務優惠 登記運動意外保享免費保障 北角 零售 餐飲 疫情 電影院 電影 美食 北角匯