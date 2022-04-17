【1萬元消費劵】永安推本地遊及Staycation套票　支付寶用戶可領最多100元優惠券

新一輪消費券已派發，永安旅遊推出多項優惠。由即日起至5月31日，永安旅遊會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類激筍優惠，包括酒店、環球機票、美食套票、精選本地遊產品、環球直送產品等。

如以支付寶接收消費券，可直接在支付寶APP內領取30元及100元優惠券，使用支付寶預訂永安旅遊全網產品，每定單滿250元即減30元；預訂酒店、Staycation套票及機票滿800元即減100元。網站亦可以用推廣碼享受全綫產品優惠，定單滿指定金額，可減30元至200元。

部分本地遊買3送1

分類產品亦有大量優惠，全綫酒店及套票，憑推廣碼訂滿指定金額，可減50元至250元。購買1,000元永安旅遊禮券，可獲額外總值300元優惠券，包括預訂「港玩港食」產品、香港酒店及環球機票優惠。

部分本地遊產品可享有買3送1同行優惠，包括5星級九龍海逸君綽酒店點心放題加東龍島暢遊炮台遺址、地質奇觀一天遊，每位399元起；荔枝窩、印洲塘海岸公園、鬼手岩、鴨洲、吉澳海鮮午餐一天遊449元起等。購買指定環球直送產品，憑推廣碼每定單滿250元即減40元，包括日本、台灣及南韓直送熱賣手信，另訂購日本宮崎A5和牛盛，亦有折扣優惠。

永安旅遊會員由即日起至4月30日，透過手機APP登入並於訂購前先領取任務。預訂酒店及「港玩港食」產品，下單兩次並實付指定金額，即可獲高達5,000額外會員積分。免費下載永安旅遊APP並登記為會員，即享高達88折優惠。

詳情及預訂

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：永安旅遊推消費券優惠 本地遊及酒店減價送優惠券（收費文章）】

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