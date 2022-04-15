【迪士尼重開】4月21日起入園需網上預約　優先暢玩尊享卡低至79元起

港府放寬防疫措施，香港迪士尼樂園亦宣布在4月21日重開，將維持逢星期二、四暫停開放，直到另行通知。樂園應政府要求實施人數管制，賓客需要持有效門票並在先在網上預約，預約將於4月16日中午12時正開始，而「奇妙處處通」會員現時已可於網上預約入園。

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香港迪士尼樂園4月21日重開，將維持逢星期二、四暫停開放，直到另行通知。樂園應政府要求實施人數管制，賓客需要持有效門票並在先在網上預約，預約將於4月16日中午12時正開始。「奇妙處處通」會員現已可開始於網上預約入園。

入園需符合「疫苗通行證」要求

在「疫苗通行證」的安排下，所有進入或身處樂園及餐廳堂食的賓客必須符合「疫苗通行證」要求，獲法例豁免人士除外。按政府法例要求，所有賓客（獲豁免人士除外）進入表列處所及餐飲處所堂食前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。

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同時，樂園推出全新的「迪士尼尊享卡」，賓客在網上購買後可優先暢玩熱門遊樂設施，優先入場並於預留區域觀賞人氣娛樂表演，節省等候時間。賓客可從受歡迎的遊樂設施當中揀選1至8項設施通行，以及一項娛樂表演通行，價格由79至379元。

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另外，任何於1月7日至6月14日期間（包括首尾兩天）到期而未使用之樂園門票及／或指定樂園相關產品，包括未使用或只使用一次之「雙重暢玩」優惠門票、未使用之「奇妙同慶」團票優惠門票及「1314」二人遊優惠門票，其有效日期將會自動延長至6月15日。賓客只需出示原有的樂園門票或指定樂園相關產品的購票確認，即可於6月15日或之前用以進入樂園或換領相關產品。

責任編輯：李瑩

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