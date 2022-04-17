【健康增值】耳鳴症狀愈來愈嚴重　未必是小事一樁

耳鳴，相信大部分人都試過，但有時候未必是小事一樁，有耳鼻喉科專科醫生指出，耳鳴持續出現，可與耳水不平衡、鼻咽癌有關，而初期弱聽耳鳴更可算是最常見的警號，若耳鳴症狀愈來愈嚴重，就要留意了。

正常人都會有耳鳴，耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，其病理定義是：無外在聲音影響下，腦部仍會聽到的聲音，便謂之耳鳴。此狀況可分為兩大類：一、主觀性耳鳴：只是當事人聽到，外來人或儀器聽不到，佔耳鳴比例大多數；二是客觀性耳鳴：使用聽筒等儀器，可檢測到發出的聲音，如聲音從頭頸血管、牙骹、肌肉痙攣抽筋而來，這方面較少見。

任何人都會出現耳鳴，就算是聽力健康的正常人，例如當去到幽靜地方如有隔音設備的房間。「當人體接收到外來信息（聲音）時，不察覺到耳鳴的存在而已，所以耳鳴是任何人都會出現的症狀。」

耳鳴普遍，但黃醫生指有些人會特別多見並察覺問題，如一些初期弱聽的長者，年紀漸長聽力衰退，接收外界信息減少，自然地腦部接收耳鳴的信息增加。

耳鳴兼有其他症狀要留神

部分罕見病與耳鳴有關，有些病人除耳鳴外，兼有頭暈和耳脹情況，或是耳水不平衡所致，而且會有聽力變差徵狀。另外一些耳疾如中耳空間發炎、耳膜穿透，同樣會令聽力變差引致耳鳴。

耳鳴到哪程度需要去求醫？黃醫生說：「除耳鳴外，有無伴隨其他症狀，如只是間歇性只聽到一下抑或是持續聽到耳鳴，若是後者兼加上其他症狀如弱聽（如單邊弱聽）、耳脹、頭暈，都需要進行檢查。」

誤解逐一拆解

原來大眾對耳鳴的誤解頗多，在網上找到包括「耳鳴一世都治不好」、「鳴久必聾」、「耳鳴就是耳中風」，以上3個說法都有偏頗，黃醫生逐一拆解：「雖然現今醫學暫未有一特定方法、手術使耳鳴完全消失，處理方法是先檢查當事人有否其他耳疾問題，如與弱聽有關，是中耳問題抑或是年紀聽力退化所致，若是聽力神經綫受損，有可能未能逆轉，令耳鳴得不到改善。當長者有聽力退化、聽東西差，佩戴助聽器後耳鳴的察覺度會驟減。因此我們不能令耳鳴消失，而是要接受它與之共存，調整自己心情也能減少困擾。」

日常護耳須知

儘管難以防止耳鳴出現，但黃醫生指日常好好保護耳朵健康是必須的。「當聽力受損了，未必能補救，不論是工作導致的噪音、平日戴耳筒聽歌、打機、煲劇，開得太大聲及長時間使用，都可以令聽力受損，導致耳鳴。」另一要提醒是耳朵勿用外物如棉花棒清潔，此舉只是把耳垢推入耳膜，有機會令耳道發炎及耳膜破損，同樣有機會令聽力受損。

他說耳朵的特性能自然把污物、油脂、皮屑往外推，如發現耳垢在耳孔口溢出，輕輕用紙巾清潔便可。若覺得油耳難清潔，可定時找醫生以吸管工具吸出污垢。至於市面有溶劑聲稱能把耳垢溶解吸出，黃醫生指此法有好有不好，正常耳朵使用沒大礙，若本身耳膜穿了而不自知，再擠進此類溶劑，有機會引致中耳發炎。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：耳鳴身體發出的警號 或是弱聽所致（收費文章）】

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