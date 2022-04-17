  • 22°C
香港時間 : 2022417日 (週日) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】耳鳴症狀愈來愈嚴重　未必是小事一樁

個人增值 15:00 2022/04/17

分享：

分享：

耳鳴，相信大部分人都試過，但有時候未必是小事一樁，有耳鼻喉科專科醫生指出，耳鳴持續出現，可與耳水不平衡、鼻咽癌有關，而初期弱聽耳鳴更可算是最常見的警號，若耳鳴症狀愈來愈嚴重，就要留意了。

正常人都會有耳鳴，耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，其病理定義是：無外在聲音影響下，腦部仍會聽到的聲音，便謂之耳鳴。此狀況可分為兩大類：一、主觀性耳鳴：只是當事人聽到，外來人或儀器聽不到，佔耳鳴比例大多數；二是客觀性耳鳴：使用聽筒等儀器，可檢測到發出的聲音，如聲音從頭頸血管、牙骹、肌肉痙攣抽筋而來，這方面較少見。

任何人都會出現耳鳴，就算是聽力健康的正常人，例如當去到幽靜地方如有隔音設備的房間。「當人體接收到外來信息（聲音）時，不察覺到耳鳴的存在而已，所以耳鳴是任何人都會出現的症狀。」

耳鳴普遍，但黃醫生指有些人會特別多見並察覺問題，如一些初期弱聽的長者，年紀漸長聽力衰退，接收外界信息減少，自然地腦部接收耳鳴的信息增加。

耳鳴兼有其他症狀要留神

部分罕見病與耳鳴有關，有些病人除耳鳴外，兼有頭暈和耳脹情況，或是耳水不平衡所致，而且會有聽力變差徵狀。另外一些耳疾如中耳空間發炎、耳膜穿透，同樣會令聽力變差引致耳鳴。

耳鳴到哪程度需要去求醫？黃醫生說：「除耳鳴外，有無伴隨其他症狀，如只是間歇性只聽到一下抑或是持續聽到耳鳴，若是後者兼加上其他症狀如弱聽（如單邊弱聽）、耳脹、頭暈，都需要進行檢查。」

誤解逐一拆解

原來大眾對耳鳴的誤解頗多，在網上找到包括「耳鳴一世都治不好」、「鳴久必聾」、「耳鳴就是耳中風」，以上3個說法都有偏頗，黃醫生逐一拆解：「雖然現今醫學暫未有一特定方法、手術使耳鳴完全消失，處理方法是先檢查當事人有否其他耳疾問題，如與弱聽有關，是中耳問題抑或是年紀聽力退化所致，若是聽力神經綫受損，有可能未能逆轉，令耳鳴得不到改善。當長者有聽力退化、聽東西差，佩戴助聽器後耳鳴的察覺度會驟減。因此我們不能令耳鳴消失，而是要接受它與之共存，調整自己心情也能減少困擾。」

日常護耳須知

儘管難以防止耳鳴出現，但黃醫生指日常好好保護耳朵健康是必須的。「當聽力受損了，未必能補救，不論是工作導致的噪音、平日戴耳筒聽歌、打機、煲劇，開得太大聲及長時間使用，都可以令聽力受損，導致耳鳴。」另一要提醒是耳朵勿用外物如棉花棒清潔，此舉只是把耳垢推入耳膜，有機會令耳道發炎及耳膜破損，同樣有機會令聽力受損。

他說耳朵的特性能自然把污物、油脂、皮屑往外推，如發現耳垢在耳孔口溢出，輕輕用紙巾清潔便可。若覺得油耳難清潔，可定時找醫生以吸管工具吸出污垢。至於市面有溶劑聲稱能把耳垢溶解吸出，黃醫生指此法有好有不好，正常耳朵使用沒大礙，若本身耳膜穿了而不自知，再擠進此類溶劑，有機會引致中耳發炎。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：耳鳴身體發出的警號 或是弱聽所致（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【收銀車2022時間表】免費收集硬幣　神沙車4月18日恢復服務
今日
【收銀車2022時間表】免費收集硬幣　神沙車4月18日恢復服務
【健康增值】建議濕疹患者盡量徹底忌口　中醫教路外用內服止癢良方
2022/04/15
【健康增值】建議濕疹患者盡量徹底忌口　中醫教路外用內服止癢良方
【投資展望】中美幣策差異年內續提速　儲局幣策倘能緩慢正常化有利美股
2022/04/14
【投資展望】中美幣策差異年內續提速　儲局幣策倘能緩慢正常化有利美股
【大灣區】深圳首個港澳青年驛站月初開幕　20間人才安居房租金僅市價6成
2022/04/12
【大灣區】深圳首個港澳青年驛站月初開幕　20間人才安居房租金僅市價6成
【健康增值】紓緩新冠輕症有辦法　推介5款紓緩咳嗽痰多茶湯
2022/04/10
【健康增值】紓緩新冠輕症有辦法　推介5款紓緩咳嗽痰多茶湯
財務自由 手術 中風 鼻咽癌 頭暈 編輯 罕見病 退休 經濟

下一篇文章

【職場調查】疫下打工仔迎挑戰　專家建議加強數碼技能增競爭力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【健康增值】建議濕疹患者盡量徹底忌口　中醫教路外用內服止癢良方
【健康增值】建議濕疹患者盡量徹底忌口　中醫教路外用內服止癢良方
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【1萬元消費劵】永安推本地遊及Staycation套票　支付寶用戶可領最多100元優惠券
【1萬元消費劵】永安推本地遊及Staycation套票　支付寶用戶可領最多100元優惠券
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
今日理財筆記 - 一家三口計劃移居英國　點樣在3年內滾存250萬資金？
一家三口計劃移居英國　點樣在3年內滾存250萬資金？
【職場調查】教師流失問題嚴重的5個主因
【職場調查】教師流失問題嚴重的5個主因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款