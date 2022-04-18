  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (週一) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】炎夏將至易中暑　中醫教急救良方及清暑湯水

博客 15:00 2022/04/18

分享：

分享：

清明剛過，穀雨轉眼又到，廿四節氣立夏接踵而來，這又標誌炎夏即將上場。夏日高溫戶外活動，尤其要小心中暑或熱衰竭，究竟兩者有何分別？又有何湯水可預防中暑？

中暑定義為身體不能有效散熱，核心體溫過高，熱衰竭則為熱因由致身體重要臟器供血不足。中暑原因包括外因或內因，外因例如身處潮濕或悶熱環境，身體不能排汗，或汗水悶焗不能蒸發；內在因素如排汗能力低，體表微絲血循環調控不足，皆導致多餘熱量滯留體內，體溫持續高企，擾亂生理代謝功能。

熱衰竭則可因高熱汗出過多，致身體體液顯著流失，血容量下降，大腦或腎臟等重要器官供血不足。故此中暑者體表高溫，皮膚或乾或濕，脈搏強而有力；熱衰竭者皮膚濕冷，脈搏微弱。

若遇中暑情況，應助患者下降體溫，例如移除過多外衣外套，噴灑冷水，並保持環境空氣通暢；熱衰竭者神志不清，應置側臥位，或復元臥式，以防嘔吐後污穢物阻塞氣道，及略將下肢墊高，助充足血液流向大腦。

中醫急救中暑可強刺激十宣及人中溝穴位：施治者可用食拇指握攝患者各手指指尖十宣穴，及用指尖按壓鼻唇的人中溝，人中穴位於人中溝上三分之一與下三分之二段連接處，按壓兩組穴位有醒腦開竅作用。

恢復期湯水以清暑益氣為宜，材料可用花旗參3錢、冬瓜半斤、荷葉半塊、淡竹葉3錢、麥門冬3錢、瘦肉5両、清水5碗煲煮，少許海鹽調味。

 

（節錄）

【原文：立夏小心暑出沒

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【抗疫支援】疫苗到戶接種服務周二起接受登記　長者及病患預約上門接種科興（附登記網站及電話）
今日
【抗疫支援】疫苗到戶接種服務周二起接受登記　長者及病患預約上門接種科興（附登記網站及電話）
【健康增值】耳鳴症狀愈來愈嚴重　未必是小事一樁
2022/04/17
【健康增值】耳鳴症狀愈來愈嚴重　未必是小事一樁
【收銀車2022時間表】免費收集硬幣　神沙車4月18日恢復服務
2022/04/17
【收銀車2022時間表】免費收集硬幣　神沙車4月18日恢復服務
【健康增值】建議濕疹患者盡量徹底忌口　中醫教路外用內服止癢良方
2022/04/15
【健康增值】建議濕疹患者盡量徹底忌口　中醫教路外用內服止癢良方
【投資展望】中美幣策差異年內續提速　儲局幣策倘能緩慢正常化有利美股
2022/04/14
【投資展望】中美幣策差異年內續提速　儲局幣策倘能緩慢正常化有利美股
健康養生 中暑

下一篇文章

【儲蓄保險】回報高過綠色債券？呢款短期儲蓄保保證回報達2.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
博客 - 【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
博客 - 【儲蓄保險】回報高過綠色債券？呢款短期儲蓄保保證回報達2.8%
【儲蓄保險】回報高過綠色債券？呢款短期儲蓄保保證回報達2.8%
老少咸宜人氣家庭車　20萬Suzuki Bandit Solio
老少咸宜人氣家庭車　20萬Suzuki Bandit Solio
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款