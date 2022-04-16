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【職場調查】教師流失問題嚴重的5個主因

個人增值 15:00 2022/04/16

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疫情逐步趨穩，全球各地學校開始為學生重返校園做準備，據美國國家教育研究基金會報告表示，招聘教職人員將成挑戰。據另一份《英格蘭教師勞動力市場》年度報告亦指出，教師辭職人數正在攀升，教職人員的流失率已達最高水平。網站Schools Week整合以下5個教師高流失率的主要原因。

  • 個別學科招聘難：調查報告指，在今年首兩月教師職位申請數目較去年減少23%，個別學科如物理、外語及電腦學科的教師招聘最難，去年物理科教師成功招聘率只有25%。
     
  • 教師到職後再離職：報告調查受訪的兩成學校表示，教師職位流失率較疫情前高，數據顯示，教師入職後會有再次離職的情況，是教師職位持續出現空缺的成因之一。
     
  • 教師薪酬低：報告指教師職位在2020至21年薪酬收入中位數，比10年前增長率是負7%至9%；其他專業人士收入中位數則只有低1%負增長率，而且教學職位的薪酬結構趨向扁平化，薪酬加幅較低，導致資深教職人員考慮離職。
     
  • 工作時間長：英國當地教師每周平均工作47小時，疫情間降至每周約40小時，最新數據顯示，教師工作時數近月回升至每周46小時。香港的情況更甚，據去年《中小學教師工作量調查報告》發現，中小學教師每日平均工作9.8小時，每周最高更約達58小時。
     
  • 實習教師培訓令工作增加：部分中小學每年會為教育學院學生提供實習機會，而對實習教師的培訓工作，交由在職教師負責，增加教師負擔。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：拆解教師流失5主因（收費文章）】

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