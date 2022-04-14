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Patek Philippe首度實體「鐘錶與奇蹟」展場　2022年主打4大主題盡顯王者風範

博客 19:01 2022/04/14

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瑞士鐘錶界這幾年經過變天和整合後，今年的「Watches & Wonders（鐘錶與奇迹 2022）」算是塵埃落定的一年，只因得到Patek Philippe（百達翡麗）的強勢加盟。作為鐘錶之王， 首次實體參展打招呼的見面禮當然隆而重之，率先推出4大主題涵蓋12款新錶。

年曆及兩地時間腕錶（Ref. 5326G）：錶徑 41 毫米，白金錶殼，炭灰色塗漆紋理錶面， 金質立體數字添上夜光塗層，搭載 31-260 PS QA LU FUS 24H 機芯，星期、日、月、 月相顯示，原居地日或夜時間顯示，當地 時間日或夜顯示，動力儲存 38 小時，米色 小牛皮錶帶，防水約 30 米。（$551,700／黃建輝攝）

本年度百達翡麗推出的新錶，以4大主題 來分類，包括懷舊復古、貴族橄欖綠、 世界時間和寶石鑲嵌工藝等，從中糅合品牌180年製作複雜鐘錶的歷史和經驗，將不斷 創新的技術和超凡工藝盡現錶迷眼前。今天筆者 先介紹其中兩大主題︰懷舊復古，就是將自家兩 大專利複雜功能共冶一爐；作為近年綠化錶壇的 始作俑者之一，今年品牌再接再厲加碼為旗下3枚腕錶推出橄欖綠錶面。.

為了此機芯，工匠研發多數項創新設計，將其中 8 項申請 專利，如調校時區之際，由 30 日轉至 1 日或是由 1 日轉 至 30 日時，均可保持與日曆裝置同步的技術。（圖片品牌提供）

善用懷舊與創新

百達翡麗年度主打，就是首次將兩大專利複 雜功能糅合一錶之內：每年需要調校一次的年曆 裝置，與同時顯示兩個時區時間的兩地時間系統 的年曆及兩地時間腕錶（Ref. 5326G-001），可 以說是終極旅行時計。

首次採用3層式錶殼，搭 載的31-260 PS QA LU FUS 24H新款自動上鏈機 芯，具備8項專利，日期亦與當地時間同步，並 可隨着時區變動自動前後校正。值得一提，為了 讓年曆能配合兩地時間使用，設計了一個具備3段調校功能的錶冠，為增加實用度，品牌着手設 計快調按把，能方便用家使用。

另外，同時發表的Calatrava自動三針腕錶，大可視為前者的簡約 版，相同的是錶殼和錶面都採用相同材質和物料。

首次採用三層式錶殼，側身裝飾巴黎飾釘紋。（圖片品牌提供）

以橄欖綠寓意長青

說到近年掀起的綠色錶熱潮，其實百達翡麗早佔先機：2004年問世的Aquanaut Luce腕錶（Ref. 5168-010）， 其錶面和錶帶就是用上「遊歷卡其」綠色。去年，品牌再推出橄欖綠色錶面， 套用到自動上鏈腕錶（Ref. 7300/1200A01）。

萬年曆及計時秒腕錶（Ref. 5270P）：錶徑 41 毫米，鉑金錶殼，塗漆綠黑色漸變外綠 錶面，金質立體小時刻度，白金皇室式切 面指針，搭載 CH 29-535 PS Q 人手上鏈 機芯，日期和月相顯示於 6 時位置，12 時 位置設有星期和月份雙顯示窗，兩個小巧 圓形顯示為日／夜和閏年周期，動力儲存 65 小時，人手縫製綠黑色鱷魚皮錶帶， 防水約 30 米。（$1,519,300／黃建輝攝）

今年，品牌也綠化旗下3款新錶， 當中最值得推介的是萬年曆計時鉑金腕錶 （Ref. 5270P），錶面以貴族綠黑色漸變 效果的塗漆錶面，取代以往的鉑金鮭魚 面款。此錶於 2011年已面世，而它的藍本是1941年出現的雙複雜功能時計腕錶 （Ref. 1518），是品牌首款自家一手研發 和製造的萬年曆機芯，以長青不衰的橄欖綠，來展現品牌的風範。

品牌於 2011 年一手研發及製作的萬年曆計時秒錶機芯， 集傳統結構與 6 項計時秒功能專利於一身，共需要 182 枚 零件，而厚度只得 1.65 毫米。（圖片品牌提供）

綴以鉑金摺叠釦錶帶的亮點，是工匠只利用橄欖綠色縫綫，在黑色鱷魚皮錶帶縫上，卻令錶帶有亮綠效果。（黃建輝攝）

產品查詢︰2522 0622

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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