Patek Philippe首度實體「鐘錶與奇蹟」展場　2022年主打4大主題盡顯王者風範

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瑞士鐘錶界這幾年經過變天和整合後，今年的「Watches & Wonders（鐘錶與奇迹 2022）」算是塵埃落定的一年，只因得到Patek Philippe（百達翡麗）的強勢加盟。作為鐘錶之王， 首次實體參展打招呼的見面禮當然隆而重之，率先推出4大主題涵蓋12款新錶。
本年度百達翡麗推出的新錶，以4大主題 來分類，包括懷舊復古、貴族橄欖綠、 世界時間和寶石鑲嵌工藝等，從中糅合品牌180年製作複雜鐘錶的歷史和經驗，將不斷 創新的技術和超凡工藝盡現錶迷眼前。今天筆者 先介紹其中兩大主題︰懷舊復古，就是將自家兩 大專利複雜功能共冶一爐；作為近年綠化錶壇的 始作俑者之一，今年品牌再接再厲加碼為旗下3枚腕錶推出橄欖綠錶面。.
善用懷舊與創新
百達翡麗年度主打，就是首次將兩大專利複 雜功能糅合一錶之內：每年需要調校一次的年曆 裝置，與同時顯示兩個時區時間的兩地時間系統 的年曆及兩地時間腕錶（Ref. 5326G-001），可 以說是終極旅行時計。
首次採用3層式錶殼，搭 載的31-260 PS QA LU FUS 24H新款自動上鏈機 芯，具備8項專利，日期亦與當地時間同步，並 可隨着時區變動自動前後校正。值得一提，為了 讓年曆能配合兩地時間使用，設計了一個具備3段調校功能的錶冠，為增加實用度，品牌着手設 計快調按把，能方便用家使用。
另外，同時發表的Calatrava自動三針腕錶，大可視為前者的簡約 版，相同的是錶殼和錶面都採用相同材質和物料。
以橄欖綠寓意長青
說到近年掀起的綠色錶熱潮，其實百達翡麗早佔先機：2004年問世的Aquanaut Luce腕錶（Ref. 5168-010）， 其錶面和錶帶就是用上「遊歷卡其」綠色。去年，品牌再推出橄欖綠色錶面， 套用到自動上鏈腕錶（Ref. 7300/1200A01）。
今年，品牌也綠化旗下3款新錶， 當中最值得推介的是萬年曆計時鉑金腕錶 （Ref. 5270P），錶面以貴族綠黑色漸變 效果的塗漆錶面，取代以往的鉑金鮭魚 面款。此錶於 2011年已面世，而它的藍本是1941年出現的雙複雜功能時計腕錶 （Ref. 1518），是品牌首款自家一手研發 和製造的萬年曆機芯，以長青不衰的橄欖綠，來展現品牌的風範。
產品查詢︰2522 0622
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌