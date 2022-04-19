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【理財教育】恒生銀行理財電子書　設小遊戲／理財攻略　附4步免費登記步驟

個人增值 11:40 2022/04/19

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疫情下學生上課及課外活動都大受影響，有見及此，恒生銀行與香港家庭福利會合辦推出理財電子書，「e$mart理財童學會」，讓小朋友安坐家中也可以體驗電子交易及各種消費模式，了解儲蓄及正確消費的重要性，學習理財知識。

【疫下增親子閱讀時間 培養孩子理財觀有呢2套選擇：按此

「e$mart理財童學會」的理財電子書適合小學生，學生可選擇代入電子書中不同情景的角色，模擬體驗各種消費模式，學習購物時作出取捨，避免衝動消費。故事設有角色扮演的小遊戲，提高學生的代入感，完成後更有問卷調查，讓家長即時檢討學生領略理財概念的情況，並提供相關理財攻略。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，年輕人以至退休人士均需要精明理財。恒生銀行有各類可持續金融及理財教育項目，提供理財知識給不同年齡層人士，例如透過理財電子書等有趣的互動方式，讓大眾能計劃人生各階段的目標。

    點擊圖片放大

「e$mart理財童學會」電子書費用全免，只需要4步即可完成登記註冊並開始使用。

  • 第1步：前往電子書頁面，並選擇「現在登記」。
  • 第2步：自訂用戶名稱及登記電郵地址，並輸入代碼（EASTER22），然後按「確認」。
  • 第3步：系統會發送確認電郵至登記電郵地址，請使用確認電郵所提供的用戶名稱及密碼，並按「激活我的帳戶」
  • 第4步：激活帳戶後，畫面會顯示「用戶驗證成功」。用戶可使用確認電郵所提供的用戶名稱及密碼登入。

■免費索取「e$mart理財童學會」電子書步驟■

    點擊圖片放大
    +2

 

責任編輯：嚴熹曼

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