【理財教育】恒生銀行理財電子書　設小遊戲／理財攻略　附4步免費登記步驟

疫情下學生上課及課外活動都大受影響，有見及此，恒生銀行與香港家庭福利會合辦推出理財電子書，「e$mart理財童學會」，讓小朋友安坐家中也可以體驗電子交易及各種消費模式，了解儲蓄及正確消費的重要性，學習理財知識。

【疫下增親子閱讀時間 培養孩子理財觀有呢2套選擇：按此】

「e$mart理財童學會」的理財電子書適合小學生，學生可選擇代入電子書中不同情景的角色，模擬體驗各種消費模式，學習購物時作出取捨，避免衝動消費。故事設有角色扮演的小遊戲，提高學生的代入感，完成後更有問卷調查，讓家長即時檢討學生領略理財概念的情況，並提供相關理財攻略。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，年輕人以至退休人士均需要精明理財。恒生銀行有各類可持續金融及理財教育項目，提供理財知識給不同年齡層人士，例如透過理財電子書等有趣的互動方式，讓大眾能計劃人生各階段的目標。

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「e$mart理財童學會」電子書費用全免，只需要4步即可完成登記註冊並開始使用。

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責任編輯：嚴熹曼

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