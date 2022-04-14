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一家三口計劃移居英國　點樣在3年內滾存250萬資金？

個人增值 18:30 2022/04/14

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一家三口計劃3年後移居英國，仲打算在當地買物業，應該要點樣建立投資組合先儲到置業資金及生活費？愈來愈多人想移民？調查發現，與去年第4季比較，多近4成港人有意移民。港人移民主要考慮咩因素？踏入3字頭，應該要有幾多人工？有網民問33歲得2萬元人工，係咪好失敗？大家又點樣睇？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【理財個案】一家三口擬3年後移居英國　如何滾存置業資金及生活費至250萬？

一家三口計劃3年後移居英國，仲打算在當地買物業，應該要點樣建立投資組合先儲到置業資金及生活費？

2. 【港人移民】移民顧問：查詢移民數量急增4成　移民又移居成趨勢

愈來愈多人想移民？調查發現，與去年第4季比較，多近4成港人有意移民。港人移民主要考慮咩因素？

3. 【網絡熱話】33歲搵2萬蚊人工係咪叫失敗？　成功失敗如何衡量？

踏入3字頭，應該要有幾多人工？有網民問33歲得2萬元人工，係咪好失敗？大家又點樣睇？

 

撰文：hket小編

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