【海洋公園重開】4月21日起入園需網上預約　身份證有「45」字享半價

第五波疫情回穩，政府宣布由4月21日起逐步放寬社交距離措施，主題樂園亦可有條件地重開。海洋公園公布，將於4月21日起重開，並推出一連串優惠和活動慶祝開業45周年。公園將於4月14日下午6時起開始接受網上預約入園及發售優惠門票。

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海洋公園宣布，將於4月21日恢復營運，每周開放6天，星期二除外，並會繼續實施一系列嚴格防疫及社交距離措施，所有公園員工須在公園重開初期每天進行快速測試，確保結果為陰性方可值勤，以保障訪客、員工和動物的健康及安全。

重開首日至6月30日期間，公園推出全日優惠套票，成人只需360元，小童216元，套票包括全日逗留山下海濱樂園和山上高峰樂園，同時獲贈30元電子購物現金券。

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所有訪客進入園區前均須於網上預約到訪日期，3歲以下小童、65歲或以上本港居民和持有香港勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」之人士可獲豁免。預約系統會於今天下午6時起開放未來14天的名額供訪客預約。所有訪客須於系統内預約入園日期及作健康申報，每日名額有限，額滿即止。



此外，適逢海洋公園45周年生日，同時推出見「字」有賞。於4月21日至6月30日期間，訪客如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，即可專享門票半價優惠；有「4」或「5」字出現則可享門票8折優惠，兩款優惠均包括30元電子購物現金券。

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責任編輯：李瑩

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