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【健康增值】建議濕疹患者盡量徹底忌口　中醫教路外用內服止癢良方

個人增值 15:00 2022/04/15

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提起濕疹，不少人會皺眉，因為此乃難纏之症，發生誘因又多，塵埃、花粉、食物、氣候等都可伺機發作，令患者痕癢不堪、紅腫、有水疱、脫屑甚至皮膚有出水現象，相當棘手。

時值春夏交替之際，又是濕疹好發季節，中醫學對濕疹有多種對治方法，大家不妨參考。

濕疹是香港的常見病，不但影響外觀，且容易復發，困擾不少人。註冊中醫師關証顥指，中醫認為濕疹是因本身有過敏體質，再加上風邪、熱邪和濕邪侵襲肌表所導致；除此之外，患者往往都會有脾虛、陰虛、血瘀等體質特點，需要就患者個人情況綜合調理。

不同階段的濕疹

正因為濕疹病因複雜，既可以出現在全身多個地方，又有急性發作和慢性期的分別：

  • 急性濕疹：自覺灼熱及劇烈瘙癢，皮損開始為瀰漫性潮紅，有大小不等的丘疹、小水泡出現，常因過度抓癢導致破皮，讓病況更嚴重。
  • 亞急性濕疹：介於急性濕疹與慢性濕疹之間的階段，皮疹以丘疹、結痂、鱗屑為主，最明顯可以看到脫屑現象。
  • 慢性濕疹：因急性、亞急性反覆發作，出現慢性炎症，導致皮膚增生、變厚。

■治濕疹外用內服止癢湯方■

患者戒口須知

濕疹患者有濕和熱的2種表現，濕重的表現會包括皮疹會出現丘疹，抓後有液體滲出，大便比較稀爛等，這類患者要特別注意減少進食濕重的食物，例如所有油膩、咖喱、榴槤、雪糕、牛奶、菇類等。另外熱重患者，熱重表現包括皮膚潮紅腫脹、瘙癢、大便比較乾等，就要注意減少進食熱氣食物，例如辛辣煎炸、辣椒、胡椒、味精、熱量高的食物如薯條薯片和朱古力等。

當濕疹好轉時，戒口的食物是否可以吃呢？關醫師謂首先要確定是否完全好轉還是只是暫時消退。當然，有部分患者在皮膚乾燥完全改善後，進食忌口食物都會誘發濕疹，所以建議盡量徹底忌口。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：春夏潮濕易發作 中醫教全方位濕疹對治方法

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