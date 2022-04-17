  • 21°C
香港時間 : 2022417日 (週日) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【理財Star Talk】吳浩康將為人父望成硬漢子　迎新婚生活增加使命感

19:00 2022/04/17

分享：

分享：

歌手吳浩康（Deep）上月剛迎娶模特兒郭思琳，並雙喜臨門將為人父。談到新婚生活，Deep坦言是一個全新的領域，要慢慢摸索夫婦的相處學問；對於即將要做新手爸爸，吳浩康更形容是措手不及，而他希望自己能像老父一樣，成為一個能為孩子擋風雨的硬漢子。

婚後增加使命感

對於婚姻，吳浩康坦言現在以一張白紙的心態，去進入結婚的世界。「如果你對結婚有很多假設，認為會遇到怎樣的問題，然後怎樣去解決，那若是遇到沒有預想過的問題，是否就不識處理？所以我從來沒有幻想過結婚生活，只是遇到了對的人，就一起生活吧，當我覺得可以去迎接這個未知的領域，就代表已經做好結婚的準備。」

當日在婚禮上，吳浩康在簽字時哭成淚人，比新娘還要情緒激動。他回想道：「因為註冊那刻給我的衝擊很大，原來真的要講出承諾時，感受很不同，不是覺得擔子多了，而是自此有了一份使命感。我沒有問太太是否有同一感覺，但自己就多了一份追求，希望可以成為真正支持到伴侶的另一半。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

快做爸爸才學識做仔

除成為人夫，吳浩康也快要當新手爸爸，他揚言對此身份更加感到陌生。「結婚生活可以即時去體驗，但要做爸爸，就真的措手不及，許多資訊固然要學習，也要去調整心態，因為有太多未知數。」

問他希望當一個怎樣的爸爸，吳浩康感觸地說：「希望我會似自己父親，大家可能都知我的經歷，而父母一直對我有很大的愛和忍耐，這份愛持續地付出，故我十分尊敬他們，我相信自己還要很久才學識做爸爸，但現在才開始懂得如何做仔。」

發展更多生意

38歲的吳浩康，已經擁有幸福家庭，對事業也有更多計劃。除了當藝人，他也教了唱歌8年，現時也不會放棄這份兼職，打算繼續開班。另外，他亦有經營凍肉食品生意，並計劃拓展業務至內地，發展網上銷售平台。

雖然疫情仍未消退，吳浩康卻並不擔憂。「疫情當然也會影響生意，但不要把它放大，不要常抱着等疫情過去的心態，為何不現在就好好做事，把這一刻就當正常的日子去過，這一兩年一樣有人發了達，也一樣有歌手走紅，所以不要把疫情當作藉口，有想做的事便去做。」

【拍兒童節目啟發辦才藝中心 唐韋琪為夢想疫下守護學校：按此

髮型：Moe @ IL COLPO（On Lan Street, Central）

化粧：木子維納_Vena

服裝：DEMO OFFICIAL

場地提供：The AIR（The ONE）

圖片：黃建輝攝、IG圖片

作者、責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：將為人父方明白親情偉大 吳浩康以未知心態迎新婚生活

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 理財Star Talk

最新專欄文章 更多

【理財Star Talk】04年遇扑頭黨險死後思考人生方向　 彭家麗自言不懂投資幸一早置業
2022/04/16
【理財Star Talk】04年遇扑頭黨險死後思考人生方向　 彭家麗自言不懂投資幸一早置業
【理財Star Talk】吳卓羲斥百萬北京開玩具博物館　靠母親提點擁近半億「磚頭」
2022/04/15
【理財Star Talk】吳卓羲斥百萬北京開玩具博物館　靠母親提點擁近半億「磚頭」
理財StarTalk - 因興趣發展多門生意　KB不願為金錢影響友誼
2022/04/08
因興趣發展多門生意　KB不願為金錢影響友誼
【理財Star Talk】拍兒童節目啟發辦才藝中心　唐韋琪為夢想疫下守護學校
2022/04/02
【理財Star Talk】拍兒童節目啟發辦才藝中心　唐韋琪為夢想疫下守護學校
理財StarTalk - 楊秀惠無視質疑拚出美容王國　再為人母支持女兒將來自由發展（立即收看）
2022/04/01
楊秀惠無視質疑拚出美容王國　再為人母支持女兒將來自由發展（立即收看）
吳浩康 歌手 香港

下一篇文章

【收銀車2022時間表】免費收集硬幣　神沙車4月18日恢復服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（4月15日更新）
【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（4月15日更新）
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽
【元宇宙】可口可樂出首款元宇宙飲品　「像素味」無糖可樂會係咩味？
【元宇宙】可口可樂出首款元宇宙飲品　「像素味」無糖可樂會係咩味？
【理財Star Talk】04年遇扑頭黨險死後思考人生方向　 彭家麗自言不懂投資幸一早置業
【理財Star Talk】04年遇扑頭黨險死後思考人生方向　 彭家麗自言不懂投資幸一早置業
【理財Star Talk】吳卓羲斥百萬北京開玩具博物館　靠母親提點擁近半億「磚頭」
【理財Star Talk】吳卓羲斥百萬北京開玩具博物館　靠母親提點擁近半億「磚頭」
【戲院重開】各大院綫優惠一覽　英皇重開首日送爆谷　邊間信用卡享買1送1？
【戲院重開】各大院綫優惠一覽　英皇重開首日送爆谷　邊間信用卡享買1送1？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款