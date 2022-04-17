【理財Star Talk】吳浩康將為人父望成硬漢子　迎新婚生活增加使命感

歌手吳浩康（Deep）上月剛迎娶模特兒郭思琳，並雙喜臨門將為人父。談到新婚生活，Deep坦言是一個全新的領域，要慢慢摸索夫婦的相處學問；對於即將要做新手爸爸，吳浩康更形容是措手不及，而他希望自己能像老父一樣，成為一個能為孩子擋風雨的硬漢子。

婚後增加使命感

對於婚姻，吳浩康坦言現在以一張白紙的心態，去進入結婚的世界。「如果你對結婚有很多假設，認為會遇到怎樣的問題，然後怎樣去解決，那若是遇到沒有預想過的問題，是否就不識處理？所以我從來沒有幻想過結婚生活，只是遇到了對的人，就一起生活吧，當我覺得可以去迎接這個未知的領域，就代表已經做好結婚的準備。」

當日在婚禮上，吳浩康在簽字時哭成淚人，比新娘還要情緒激動。他回想道：「因為註冊那刻給我的衝擊很大，原來真的要講出承諾時，感受很不同，不是覺得擔子多了，而是自此有了一份使命感。我沒有問太太是否有同一感覺，但自己就多了一份追求，希望可以成為真正支持到伴侶的另一半。」

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快做爸爸才學識做仔

除成為人夫，吳浩康也快要當新手爸爸，他揚言對此身份更加感到陌生。「結婚生活可以即時去體驗，但要做爸爸，就真的措手不及，許多資訊固然要學習，也要去調整心態，因為有太多未知數。」

問他希望當一個怎樣的爸爸，吳浩康感觸地說：「希望我會似自己父親，大家可能都知我的經歷，而父母一直對我有很大的愛和忍耐，這份愛持續地付出，故我十分尊敬他們，我相信自己還要很久才學識做爸爸，但現在才開始懂得如何做仔。」

發展更多生意

38歲的吳浩康，已經擁有幸福家庭，對事業也有更多計劃。除了當藝人，他也教了唱歌8年，現時也不會放棄這份兼職，打算繼續開班。另外，他亦有經營凍肉食品生意，並計劃拓展業務至內地，發展網上銷售平台。

雖然疫情仍未消退，吳浩康卻並不擔憂。「疫情當然也會影響生意，但不要把它放大，不要常抱着等疫情過去的心態，為何不現在就好好做事，把這一刻就當正常的日子去過，這一兩年一樣有人發了達，也一樣有歌手走紅，所以不要把疫情當作藉口，有想做的事便去做。」

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髮型：Moe @ IL COLPO（On Lan Street, Central）

化粧：木子維納_Vena

服裝：DEMO OFFICIAL

場地提供：The AIR（The ONE）

圖片：黃建輝攝、IG圖片

作者、責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：將為人父方明白親情偉大 吳浩康以未知心態迎新婚生活】

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