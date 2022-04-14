【元宇宙】可口可樂出首款元宇宙飲品　「像素味」無糖可樂會係咩味？

相信可口可樂是不少香港「由細飲大」的飲品，尤其在夏天，經過冷凍後的確有消暑效果，令人暢快。而近日，可口可樂宣布加入元宇宙，推出「像素味」無糖可樂飲品，不知道呢款會係咩口味呢？

可口可樂公司推出「Byte Limited Edition」字節位元組系列，系列中首先推出了元宇宙第一款可口可樂風味「像素味」（Pixel Flavored）。可口可樂公司指，靈感來自於像素的趣味性，植根於遊戲帶來的體驗，就像像素為數字連接提供動力一樣，「Coca-Cola Zero Sugar Byte」將人們聚集在一起。

於5月尾在中國發售

這一款可口可樂零糖飲品已於4月4日在拉丁美洲部分國家的零售店限量推出。另外，5月2日亦會在美國發售，中國將於5月23日在推出零售版。

可口可樂早在2021年首次進入虛擬世界，推出了首個 NFT（非同質代幣）收藏品。在2021年國際友誼日，4個獨特的可口可樂NFT作為一個「戰利品箱」被拍賣，為國際特奧會籌集資金。

責任編輯：區祖飛

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