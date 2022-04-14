▲ 3月新貿節買家鍾情綠色環保 家居園藝港商交易量大增

新冠疫情蔓延至今超過兩年時間，疫情對商業活動模式帶來不少改變，線上購物成為各大小商家，以及消費者的日常。在環球採購貿易方面，我們留意到市場的一些新趨勢，在此和大家分享一下。

過去，大小商家每年參與各地的線下大型展會，惟受疫情影響，各地的展會活動都不得不改期或轉型。Alibaba.com利用線上的方式，來解決因出行受阻而沒法參與線下展會的痛點。Alibaba.com每年3月舉辦「新貿節」及9月舉辦「全球採購節」，透過線上模式，讓商家可以足不出戶接觸到多達200個國家和地區的買家，平台流量亦令參展商家大大增加接觸潛在客戶的機會。

綠色健康、智能時尚成新消費趨勢

從上月的新貿節，我們留意到市場的最新趨勢，海外買家聚焦在綠色、健康、智能和時尚四大消費主題，對相關商品和商家表現濃厚興趣，如太陽能集熱器、落地式汽車充電站、智能電動車，以及戶外運動休閒用品等產品掀起採購熱潮。其中，可再生能源行業的交易額增長勢頭最強，其次為建材，而機械則排名第三。

在全球綠色能量轉型浪潮下，中國太陽能產能約佔全球70%，太陽能組件、家庭儲能系統、風力發電機等類目的銷售增幅強勁。加上全球綠色能源轉型推動碳中和，家用分佈式光伏系統也大受海外買家歡迎。事實上，家用太陽能系統一直是Alibaba.com這兩年的熱銷品類，其於今年新貿節也不例外，並以德國、意大利市場需求量最高；同時太陽能系統也成為整個新貿節中，可再生能源類目中搜索量最高的行業，3月新貿節的搜索量同比大增477%。

海外買方市場方面，美國、加拿大及英國依然是交易規模最大的前三個國家。而以交易規模的增速來看，則以越南、泰國及意大利排名前三甲。

香港市場方面，香港商家於2022年3月新貿節期間，線上交易額同比上升68%，交易規模增長較快的行業分別為家居園藝（同比升393%）、運動娛樂（同比升140%）及包裝印刷（同比升73%）；以訂單數來看，美國、英國及加拿大市場排名前三位。

▲ 香港商家於2022年3月新貿節期間，線上交易額同比上升68%；以訂單數來看，美國、英國及加拿大市場排名前三位。

電動車普及與低碳建築成新商機

此外，內地商家於新貿節首兩週在「大型貨品、高單價、高溢價」的增長勢頭有增無減。海外採購商家對機械、建材、汽車配件、家品類的需求量，持續呈現穩定增長的態勢。尤其以汽車配件類的掛牆式充電站增長最為突出，而汽車坐墊及汽車多媒體播放器也廣受歡迎；反映歐美市場在電動車逐漸普及下，相關配套需求正大幅增長，另一方面也反映了汽車用家對車內體驗的追求，推動相關產品的銷售增長。

近年來，建材類也是Alibaba.com的高增長類別之一。在全球碳中和目標下，發展低碳環保的綠色建築已成為全球趨勢。Alibaba.com建材類商家近年提升對產品材料、人工、能源的標準，成為平台商家在跨境出口貿易競爭力的主要原因。

Alibaba.com從3月新貿節觀察到，隨著全球疫情變化無常，居家辦公和生活場景增多，促使海外買家對智能家居等生活場景用品需求升級，綠色環保、高技術含量、高附加值的產品需求顯著增強。Alibaba.com相信，未來憑藉品質、創新優先、以及高效整合的供應鏈資源，有望獲得更多海外專業買家的青睞。