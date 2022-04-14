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【儲蓄保險】回報高過綠色債券？呢款短期儲蓄保保證回報達2.8%

博客 19:05 2022/04/14

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港府擬於短期內重啟發行綠色零售債券（簡稱綠債），形式與通脹掛鈎債券（iBond）一樣，今次保底息率升至最少2.5%，與本地通脹水平掛鈎，每手10,000港元，年期3年，在環球股市波動情況下，這類能提供穩定回報的產品尤為吸引。

今次綠債發行總額亦加碼至150億至200億港元，參考上輪iBond認購人數72萬人，估計每人穩中2手，總金額為20,000港元，可謂「爭崩頭」。

其實，如果想像綠債或iBond一樣穩賺回報，港元短期儲蓄保險毋須抽，保單年期約3年至8年，部分5年保證內部回報率（IRR）更超過2.5%，而且可以按自身財務狀況選擇供款金額，更具彈性。

【比拼4款熱推長期儲蓄保險 3種紅利有咩分別？：按此

港元短期儲蓄保　5年保證IRR達2.82%

在本港銀行定期存款年利率低企、環球市況波動下，提供穩定回報的港元短期儲蓄保險別具一番吸引力。上表短期儲蓄保險比較中，產品全是港元保單，且全部可於網上投保，供款期1年至3年不等，保單年期為3年至8年，期滿時保險公司會繳付保證現金價值。

10Life以整個現金流計算產品年化保證內部回報率。上表中，有7款產品5年保證IRR最少2%，當中最高的，是1年供款期的立橋人壽喜盈於「息」特級儲蓄保障計劃，其5年保證IRR達到2.82%，8年期滿保證IRR則達3.09%。

至於3年供款期的立橋人壽喜盈於「息」特級儲蓄保障計劃則緊隨期後，5年保證IRR為2.61%，8年期滿保證IRR則達3.00%，產品具有一定彈性。

    點擊圖片放大

保單年期3至8年　須注意流動性風險

值得留意，綠債有二手市場，可以讓零售投資者短時間內套現離場；短期儲蓄保險若提早退保，通常會有一定損失，例如在投保一年後退保，大部分產品將錄得負回報，最誇張的首年退保保證IRR低至負35%，即一年便要打65折收場，其他亦不乏負19.62%、負18.45%等，故投保人投保前一定要確定保單期內，有足夠流動資金應付突發開支。

【零售綠債穩賺2.5厘息 4大認購需知：按此

雖然短期儲蓄保險回報遠較銀行存款利率吸引，但始終與銀行存款有別，不受存款保障計劃保障，保險公司的營運及財務狀況將影響履行保單契約的能力，假如保險公司不幸未能履行保單的財務和合約義務，保單持有人或會損失所有已繳保費及保障。

 

本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。以上保費資料更新至2022年4月11日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

【文章來源：10Life；原題：【港元短期儲蓄保險比較2022】驚綠色債券爭崩頭？有兩款儲蓄保回報更高

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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