【理財Star Talk】04年遇扑頭黨險死後思考人生方向　 彭家麗自言不懂投資幸一早置業

回首30多年的音樂事業，彭家麗坦言只感到自己是「小眾」歌手，她解釋：「雖然我喜歡唱歌，卻不覺很強的表演慾，也不懂得去埋堆。在一班人中，我永遠不是那種每分鐘都能營造氣氛的人，所以直到如今，都仍然覺得自己跟這圈是格格不入。」

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曾因失獎而痛哭

坦言人際關係非強項，彭家麗唯一可以做的，是用心做好自己工作。無論是一首歌，還是只得幾句對白的演出，她都會傾盡全力去完成，因此也曾得過不少前輩的讚許，可是在娛樂圈除了講努力，更講求際遇和運氣，彭家麗坦誠曾一度心灰意冷。

1992年，她以大熱曲《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》人氣急升，彭家麗一心以為終於有機會拿人生首個歌曲獎，更悉心打扮出席電台主辦的樂壇頒獎禮，但10首得獎歌曲都被公布後，彭家麗才知道自己沒有入選。

她憶述：「當時頒獎禮仍未完，我已經哭着離開，因為太失望，明明歌曲那麼hit，為何卻拿不到獎。翌日還要被唱片公司『照肺』，指我不尊重大會，令電台高層很生氣等。我知是做得不好，但那刻真的很難過，也因為太年輕，不懂得怎樣處理。」

因為自責做事不夠圓滑，彭家麗也給自己很多壓力，至94年《從不喜歡孤單一個》大熱，她如願拿下歌曲獎後，卻主動向公司要求解約。「因覺得已給自己有了交代，也不想再承受太多壓力，好想離開這個圈一陣子。」

遇奪命意外反思人生

往後她憑着兩首金曲，登台唱歌工作不斷，讓她可以安心地以唱歌作為生計。直至2004年，她的人生卻經歷另一場巨變！

當晚深宵回家時，遭賊人扑頭搶劫，因頭骨破裂，幾乎喪命，在鬼門關走了一圈後，彭家麗除因此信了教，亦再度思考人生去向。「自己讀完書後便做歌手，從來沒有做過其他工作，總是有些遺憾，而且在意外痊癒後，身體機能不復以前，擔心日後不能再依靠唱歌維生，07年在朋友介紹下，第一次返寫字樓工，做類似秘書助理的工作。」

因為不想予人玩票感覺，彭家麗很努力適應新工作環境，可是一年後因為金融海嘯，她無奈被裁掉，後來轉任歌唱學校老師，幸好2013年因同朱總理合唱事件，又再度受樂迷熱烈關注。輾輾轉轉，人生還是離不開唱歌。

最近，她推出了闊別多時的新歌《醜怪》，唱出在逆境中仍要努力自強，就算力量微小，只要相信自己就能強大，既希望在這個艱難時期鼓勵人心，也是唱出自己這些年來的心聲。

早置業免交租煩惱

彭家麗自言學懂獨立生活，能管理好生活大小事情，但說到理財，就坦言糊塗，也不懂得做太多投資。「因為曾遇上意外，有段時間大部分的儲蓄都用作治療之用，曾經都有過經濟壓力，要靠家人援助，感恩是十多年前已買了樓，現時總算有地方住。」

談到置業的衝動，她解釋：「我好早就搬出來自住，用表演和教唱歌的錢去租樓，也試過跟朋友合租，後來覺得幫業主供樓都不太划算，在返寫字樓工的一年，就扚起心肝儲首期，2010年金融海嘯後樓價有不少下調，我就決定上了車，現在仍需供樓，但也慶幸當日有上車買樓，否則現在的樓價更難去置業。」

作者：陳家昌

責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：曾遇意外險喪命 彭家麗反思人生享受孤單】

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