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【NFT】首條Twitter貼文NFT標價3.7億港元拍賣　最高出價僅約2200港元

19:10 2022/04/14

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近期不少公司及知名人士都推出非同質代代幣（NFT），希望可以在加密資產市場分一杯羹。twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）去年將首條Twitter貼文以NFT形式出售，被加密貨幣企業家Sina Estavi以290萬美元（約2,274萬港元）買入，而他上周標價4,800萬美元（約3.7億港元）出售此貼文，但拍賣結束前最高出價只得280美元（約2,195港元）。

根據coindesk報道，伊朗出生的加密貨幣企業家Sina Estavi於2021年3月以290萬美元買入首條Twitter貼文NFT 。他上周四在Twitter上宣布，有意出售該NFT，並承諾將50%的收益用於慈善事業。今次拍賣已於昨日結束，總共只有7次出價，由0.0019ETH（近6美元）至0.09ETH（約277美元）不等。

報道提到，Sina Estavi表示拍賣的截止日期已過，但如果他得到一個好價錢，有可能會出售、亦有可能永遠持有該NFT。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：曹佩鈞

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拍賣 NFT Twitter

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