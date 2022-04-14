【儲蓄保險】永明推ESG概念儲蓄保　投資首選低碳資產　代客捐錢予環保組織

近年投資市場愈來愈注重ESG（即環境、社會、管治）概念，衍生不少相關的投資產品。香港永明金融公布，推出市場上第一個主打ESG概念的儲蓄產品，將ESG理念融入投資策略，通過重點投資配置於高ESG評分的資產之中，靈活管理風險，捕捉投資機遇。

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投資關注碳足跡影響

永明金融指，富越儲蓄計劃是市場首個主打打ESG概念的分紅保險，重點投資ESG表現優秀的資產，旨在建立對將來可產生積極影響的財富，富延後代。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，富越儲蓄計劃支持可持續投資的資產策略，包括但不限於綠色債券、可再生能源、能源轉型等，同時亦特別關注碳足跡的影響，選擇碳排放較低的資產為投資首選，為共同建構綠色未來出一分力。

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由即日起至6月30日，成功投保富越儲蓄計劃並完成指定要求，永明金融更會代客戶捐出130港元予慈善環保組織綠惜地球，支持該組織的「思塑」教育項目。該活動是一項長期項目，旨在提升社會大眾對香港塑膠污染問題的認知，並鼓勵市民以更負責任的方法使用塑膠和妥善處理塑膠廢物。

責任編輯：李瑩

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