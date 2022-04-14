【投資展望】中美幣策差異年內續提速　儲局幣策倘能緩慢正常化有利美股

美國近日公布3月消費者物價指數（CPI），按年升8.5%，為40年新高。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭對於對此作出分析，指這主要是由於天然氣價格上漲所致。

但由於商品供應短缺得到緩解，核心價格（不包括食品和能源等波動性較大的專案）從2月的按月增加0.5%放慢到3月的0.3%。這可能意味着，由於能源價格從高位回落、供應鏈瓶頸緩解以及未來更有利的基數效應，美國的通脹壓力可能很快開始緩解。

聯儲局緩慢地使幣策正常化就能渡過難關

他續指聯儲局將在5月的下一次聯邦公開市場委員會會議期間將基準利率上調50個基點，並開始縮減證券投資組合，目標是在年底前實現中性政策利率。儘管收緊貨幣政策不太可能對2022年的經濟增長產生重大影響，但未來的道路取決於聯儲局是否會進一步採取更加鷹派的措施。

儘管聯儲局去年的不作為導致了創紀錄的通脹水準，但他也有點擔心聯儲局官員最近發表的愈來愈鷹派的聲明，這些聲明可能對抑制通脹壓力過於悲觀。趙耀庭認為，只要聯儲局以資料為基礎，緩慢地使貨幣政策正常化，就應該能夠渡過難關。今年通脹也有可能比預期更快降溫，從而為聯儲局收緊政策提供更多緩衝的空間。

中美幣策差異情況將繼續提速

自疫情開始以來，已經看到中國和美國的貨幣政策產生實質性差異，可以預計，隨着中國向經濟注入刺激措施的同時，聯儲局收緊貨幣政策以應對高通脹，這種差異情況將在今年餘下時間繼續提速。

如果聯儲局在不過度收緊金融環境的情況下成功控制通脹，那麼美國股市可能會上行，而向價值和周期性板塊的轉向趨勢可能會繼續。

責任編輯：鄭樂怡

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