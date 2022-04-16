【好去處】大埔新開童話世界農莊　坐馬車餵羊駝踩觀光船　最啱小朋友放電

位於大埔的蝶豆花園，最近擴展多一個全新場地：童話世界農莊，除了設有親子設施及空地，還有兩匹白色駿馬駐場。農莊在大埔鳳園路，離市中心不遠，而且設有泊車位方便訪客，場內面積極寬廣，絕對足夠小朋友消磨一整天。雖然政府陸續放寬防疫限制，但仍要注意防疫措施下於公眾或私人地方聚集的人數限制。

親親法國白馬

童話世界農莊於今年3月才正式營業，設施新淨企理。童話世界的主角是來自法國的兩匹佩爾什馬（Percheron），是一種挽馬，亦是英女皇馬車巡遊使用的馬匹。牠們性格溫馴不怕人，可以購買紅蘿蔔條，請牠們吃點心。在馬廄旁及場內都有資料板，提供不少有趣的冷知識，讓大人及小朋友都可以了解更多這種馬匹的習性。

乘坐馬車體驗

雖然不能策騎馬匹，但也可以乘坐牠們拉動的馬車，到蝶豆花園巡遊一圈。園內有一部真正的英國貴族馬車，超過60年歷史，是真正的古董，產量少因此很罕見，是在2003年從拍賣會投得，當年都要數萬英鎊，現在更加價值不菲。人手製造的組件相當精緻，有蠟燭台、徽章等，車尾更有給僕人乘坐的座位，而貴族和官紳只會於左手面上車。

小童放電遊樂場

農莊內也有些小動物可以近距離接觸。兩隻小山羊一黑一白，熱情可愛，深得小朋友歡心，另外還有小白兔、烏龜等，都可以觀賞餵飼。農莊還有不少打卡位，旋轉木馬、哈比村、彩虹屋等，都可以拍出歐陸風光。小朋友最愛始終是遊樂設施，跳進沙池玩沙、滑梯鞦韆彈床、平衡帶等，還有一大片空曠草地，都可讓他們放足電。

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童話世界農莊 入場費：成人98元、小童88元（另有二園及三園入場套票，可於3個月內使用）

開放時間：星期一至五下午1時至6時，星期六、日及公眾假期早上10時至下午6時

地址：大埔鳳園路8號

電話：5178 3222

零距離摸摸羊駝

意猶未盡的話，建議可以購買兩園套票，玩埋旁邊的蝶豆花園。地方更加大，玩樂設施更多，而且有香港少見的澳洲羊駝。園內有5隻白色及1隻黑色羊駝，還可以進入圍欄內零距離餵飼。

人工湖水上觀光船

蝶豆花園另一賣點是巨型人工湖，可以坐上天鵝觀光船，親自踩船漫遊湖上，欣賞荷塘風光，或是餵飼水中的巨型錦鯉。其他親子設施包括充氣遊樂場、木製競技場等，同樣有沙池及彈床等。入場包幾份小禮物，可即場製作DIY真皮鎖匙扣、布袋拓印等，帶紀念品回家。還有時間及精力的話，亦可以到蜂園、蔬菜種植區及森林區參觀。

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蝶豆花園 入場費：成人200元、小童150元（另有年票包三園無限次入場，每位1,288元）

開放時間：早上10時至下午6時

地址：大埔鳳園路8號

電話：6583 5111

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：踏入大埔童話國度 坐馬車暢遊兩農莊（收費文章）】

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