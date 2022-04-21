【品味投資】抓緊原桶威士忌投資潛力　一站式平台提供投資及售後管理

有留意上一篇文章的朋友，相信已大概了解瓶裝和桶裝威士忌的分別。的確大多數喜歡投資威士忌的朋友，都會購買瓶裝威士忌，存放好待它升值。不過，除了瓶裝威士忌之外，投資者亦可選擇投資於原桶威士忌，兩者風格風味各有不同，亦有不一樣的投資價值。

如果有興趣投資原桶威士忌，投資者又有何方法？市場上有一些交易平台專為原桶威士忌而設，仲有一站式投資及售後管理服務提供，例如來自倫敦的Cask Trade就是當中的一分子，讓亞太地區威士忌愛好者抓住「原桶威士忌」的投資機遇。

有「液體黃金」之稱的單一麥芽威士忌，每桶蘊藏巨大的商機，Cask Trade指，他們注意到原桶威士忌在亞洲區有25%的生意增長，單以中國而言，歐睿國際（Euromonitor）便預測威士忌銷售額將於2022年達至22億英鎊。

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設網站平台轉手原桶威士忌

Cask Trade是一所庫存商，可以提供原桶威士忌買賣，當中有來自不同釀酒廠和各種大小的原桶酒。在轉售方面，他們建立了專門的原桶威士忌拍賣網站Auction Your Cask，以綫上拍賣的方式讓桶主將原桶威士忌輕鬆轉手。

■原桶威士忌■













Cask Trade指，為了解決桶主將原桶威士忌變現的難題，會提供5種放售策略建議，包括視乎自身的目標，選擇裝瓶、寄賣、私人轉售或拍賣。另外，透過其開放買賣平台，桶主擁有的酒桶可以成為獨立裝瓶商、酒業公司和其他投資者的選擇。而於網站進行交易不會收取賣家費用，讓桶主的利潤最大化。目前，平台的交易額已超過40萬英鎊。

責任編輯：區祖飛

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