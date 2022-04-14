【理財個案】一家三口擬3年後移居英國　如何滾存置業資金及生活費至250萬？

近來不少港人計劃移居海外生活，有讀者計劃3年後整家移居英國，並在當地買入市值約200萬元的物業，預留50萬元的流動現金，以維持半年至一年生活費用。他現時應如何建立投資組合以達成目標？看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，本人36歲與太太育有一子，打算3年後在英國買入市值200萬元左右的物業及持有50萬元流動現金，以維持半年至一年生活費用。

本人與太太月入共6萬元，未持有任何物業。現時持有約20萬元市值股票，流動現金50萬元。

想請教閣下會建議甚麼投資組合有助達成目標？謝謝！

【4旬婦月入5.5萬剛喪偶 如何善用丈夫遺產及物業養育女兒？：按此】

龔成︰

由於你3年後，就會離開香港，做增值係可以，但就要保守少少。

你可以投資「平穩增值股」＋「收息股」，作為增值。策略上，你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

若你想進取些，可集中「平穩增值股」，相反你想保守少少，可以集中在「收息股」上。但比重要隨年齡增加調整，你要慢慢上調收息股比例。到退休時，你收息股比例，應提升至100%。

同時，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

港燈 （02638）

深高速 （00548）

香港電訊 （06823）

工行 （01398）

恒生銀行 （00011）

置富產業信託 （00778）

陽光房地產基金 （00435）

Global X恒生高股息率ETF （03110） 都可以。

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如：

佐丹奴國際 （00709）

中石化 （00386）

互太紡織 （01382）

富豪產業信託 （01881） 等 （記住，股價略波動，不能太過大注）。

現時大市只是合理區，你現有50萬元資金可以再投入多15至25萬元，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下資金和每月所儲倒的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。

【27歲入股海兩年慘蝕18萬 計劃買樓應否先清倉套現？：按此】

我假設投資回報有7%（連股息再投資），你每月投資3萬元＋70萬元資產，3年後大約會增值至200萬元。

如果你每月儲蓄，做不到3萬元這水平，可能要比較集中喺「平穩增值股」，甚至要加入「潛力股」類，去提升增長力。

不過你時間不多，我建議最多集中「平穩增值股」好了，以免不確定性太高。

到你要移民前半年，你就要開始慢慢沽貨套現，唔好到用先一次過沽，因為無人知當時個大市水平。因此，你要慢慢沽，去平衡價格波動的風險。

【本文獲作者龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App