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當時裝遇上巨匠名畫　會行走的藝術品

博客 14:15 2022/04/14

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品牌聯乘不是新鮮事，近年更紛紛注入藝術元素，讓畫作跳出畫紙進入時尚世界，除了聯乘新進藝術家，亦走入殿堂級藝術博物館，Dr. Martens及FILA便分別聯乘The National Gallery及Van Gogh Museum，由一眾印象派大師為一系列產品加持。

FILA再一次與梵高博物館合作推出聯乘系列，當中的焦點是包括他生前最後的一張作品《Tree Roots》融入服裝設計之中。（圖片品牌提供）

男：恤衫$2,080、短褲$980、女：tee$980。（圖片品牌提供）

黑色連身裙$1,680。（圖片品牌提供）

手袋 $980。（圖片品牌提供）

女裝tee$740。（圖片品牌提供）

女裝cardigans$1,680。（圖片品牌提供）

FILA X Van Gogh Museum
FILA年初曾在港舉辦了一次「FILA x Van Gogh Museum」期間限定展覽，利用光雕投影技術展現梵高的藝術世界。今季再度聯乘，挑選了多幅生機盎然的作品，包括其最後一幅畫作《Tree Roots》。

春季聯乘系列沿用oversized版型，男女裝單品包括外套、短袖上衣、連身裙、褲裝及手袋等，除服裝外，也同時推出以《Wild Roses》為主題的袋款，圖案設計均提取自《Wild Roses》的野玫瑰，並以不同的角度融入其中，配合印花、刺繡工藝，帶來色彩藝術感。

不須多說，大家一看便懂得是來自梵高《向日葵》作品，印於Original 1460八孔靴子上，綴上造舊的金色鞋孔、深啡色鞋帶和標誌性的黃色貼邊縫綫。（$1,599／圖片品牌提供）

喬治秀拉是一位法國後印象派藝術家，鞋身有着《阿尼埃爾浴場》 這幅名畫，同樣用上樣1461三孔鞋款。（$1,299/圖片品牌提供）

這一對Dr. Martens用上莫奈（Oscar-Claude Monet）的《睡蓮》畫作，移植於品牌的1461三孔鞋上，搭配造舊的銀色鞋孔、黑色鞋帶和黃色貼邊縫線。（$1,599/圖片品牌提供

Dr. Martens X The National Gallery

Dr. Martens聯乘藝術家早有先例，曾在其鞋履設計中現身的包括19世紀浪漫主義風景畫家JMW Turner，美國塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat和Keith Haring等。今季與The National Gallery合作，加入印象派畫家莫奈（Claude Monet）、梵高（Vincent van Gogh）及後印象派代表秀拉（Georges Seurat）的畫作設計，結合街頭時尚與藝文氣息，為春夏帶來藝術感！

產品查詢：Dr. Martens（2698 9825）、FILA（2264 3660)

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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