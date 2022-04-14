當時裝遇上巨匠名畫　會行走的藝術品

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品牌聯乘不是新鮮事，近年更紛紛注入藝術元素，讓畫作跳出畫紙進入時尚世界，除了聯乘新進藝術家，亦走入殿堂級藝術博物館，Dr. Martens及FILA便分別聯乘The National Gallery及Van Gogh Museum，由一眾印象派大師為一系列產品加持。
FILA X Van Gogh Museum
FILA年初曾在港舉辦了一次「FILA x Van Gogh Museum」期間限定展覽，利用光雕投影技術展現梵高的藝術世界。今季再度聯乘，挑選了多幅生機盎然的作品，包括其最後一幅畫作《Tree Roots》。
春季聯乘系列沿用oversized版型，男女裝單品包括外套、短袖上衣、連身裙、褲裝及手袋等，除服裝外，也同時推出以《Wild Roses》為主題的袋款，圖案設計均提取自《Wild Roses》的野玫瑰，並以不同的角度融入其中，配合印花、刺繡工藝，帶來色彩藝術感。
Dr. Martens X The National Gallery
Dr. Martens聯乘藝術家早有先例，曾在其鞋履設計中現身的包括19世紀浪漫主義風景畫家JMW Turner，美國塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat和Keith Haring等。今季與The National Gallery合作，加入印象派畫家莫奈（Claude Monet）、梵高（Vincent van Gogh）及後印象派代表秀拉（Georges Seurat）的畫作設計，結合街頭時尚與藝文氣息，為春夏帶來藝術感！
產品查詢：Dr. Martens（2698 9825）、FILA（2264 3660)
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌