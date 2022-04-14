【1萬元消費券】ELEMENTS圓方春日購物禮遇　消費$2000送總值$2000電子禮券

大部分市民已經收到第一階段5,000元消費券，ELEMENTS圓方藉此推出「春日購物禮遇」，顧客於商場以指定電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值2,000元商場電子禮券獎賞；消費滿1萬元可享合共總值3,000元獎賞。

由即日起至5月20日，於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值2,000元獎賞，包括總值400元指定消費餐飲電子禮券、100元指定消費美容電子禮券及總值1,500元指定消費商戶電子禮券。另外，消費滿1萬元，可享合共總值3,000元獎賞，包括總值1,000元指定消費餐飲電子禮券、總值200元指定消費美容電子禮券、總值200元指定消費時尚服飾電子禮券及總值1,600元帶指定消費商戶電子禮券。

此外，由即日起至4月30日，於商場消費滿6萬元，更可享合共總值20,000元獎賞，包括總值2,000元指定消費餐飲電子禮券、總值1,500元指定消費美容電子禮券、總值1,200元指定消費時尚服飾電子禮券、總值1,000元指定消費珠寶及配飾電子禮券、總值300元指定消費購物電子禮券及總值14,000元指定消費商戶電子禮券。

此外，顧客憑即日電子消費滿100元，可享2小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿400元，可享4小時免費泊車優惠。而顧客於ELEMENTS圓方換領泊車優惠，更可獲「1小時免費泊車券」2張，供下次使用。

想知道更多10,000元消費券詳情，可留意1萬元消費券懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經