【職場機遇】想增面試獲聘機會？呢6招要學！

求職者找新工作時，往往面對求職困難及面試挑戰，職業教練Cynthia Pong稱，求職是一條漫長的道路，可能會令人容易出現沮喪情況，她整理出下列6招，助求職者紓解壓力及增加面試機會。

嘗試暫停喘口氣： 不斷瀏覽職位空缺、提交工作履歷表及面試會讓人疲勞，她建議，當遇到筋疲力盡和氣餒時，可嘗試暫停一星期，重新補充動力。



不斷瀏覽職位空缺、提交工作履歷表及面試會讓人疲勞，她建議，當遇到筋疲力盡和氣餒時，可嘗試暫停一星期，重新補充動力。 縮小搜索範圍： 職業教練兼人力資源主管Marlo Lyons表示，專注於特定工作類型，可提高被錄用的機會。



職業教練兼人力資源主管Marlo Lyons表示，專注於特定工作類型，可提高被錄用的機會。 擴闊網絡人脈： 建立良好工作社交網絡，有助增加工作機會。Cynthia建議，透過家人、朋友以及舊同事，都可能遇到不同的工作機會。



建立良好工作社交網絡，有助增加工作機會。Cynthia建議，透過家人、朋友以及舊同事，都可能遇到不同的工作機會。 職位申請關鍵一星期： 招聘求職網站ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak稱，公司刊登的職位，在首一周是最受人力資源管理部門重視，求職者瀏覽到需求的職位時，不要猶豫盡快提交履歷表，有助增加面試機會。



招聘求職網站ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak稱，公司刊登的職位，在首一周是最受人力資源管理部門重視，求職者瀏覽到需求的職位時，不要猶豫盡快提交履歷表，有助增加面試機會。 清晰易明履歷表： 報告指出，過於花巧的履歷表，或許會被人力資料部門淘汰。



報告指出，過於花巧的履歷表，或許會被人力資料部門淘汰。 保持積極性：應徵多份工作均被拒絕，不要有失敗的情緒。報告建議，求職者需要時刻保持正面積極心態，可助在長時間尋找工作中保持自信心。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會（收費文章）】

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