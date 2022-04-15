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【職場機遇】想增面試獲聘機會？呢6招要學！

個人增值 13:00 2022/04/15

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求職者找新工作時，往往面對求職困難及面試挑戰，職業教練Cynthia Pong稱，求職是一條漫長的道路，可能會令人容易出現沮喪情況，她整理出下列6招，助求職者紓解壓力及增加面試機會。

  • 嘗試暫停喘口氣：不斷瀏覽職位空缺、提交工作履歷表及面試會讓人疲勞，她建議，當遇到筋疲力盡和氣餒時，可嘗試暫停一星期，重新補充動力。
     
  • 縮小搜索範圍：職業教練兼人力資源主管Marlo Lyons表示，專注於特定工作類型，可提高被錄用的機會。
     
  • 擴闊網絡人脈：建立良好工作社交網絡，有助增加工作機會。Cynthia建議，透過家人、朋友以及舊同事，都可能遇到不同的工作機會。
     
  • 職位申請關鍵一星期：招聘求職網站ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak稱，公司刊登的職位，在首一周是最受人力資源管理部門重視，求職者瀏覽到需求的職位時，不要猶豫盡快提交履歷表，有助增加面試機會。
     
  • 清晰易明履歷表：報告指出，過於花巧的履歷表，或許會被人力資料部門淘汰。
     
  • 保持積極性：應徵多份工作均被拒絕，不要有失敗的情緒。報告建議，求職者需要時刻保持正面積極心態，可助在長時間尋找工作中保持自信心。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會（收費文章）】

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