【元宇宙】時代廣場O2O連動虛實世界體驗　睇Bunny Warriors展覽及NFT限定店

NFT以及元宇宙的概念近來大行其道,各大國際知名品牌紛紛加入此行列,銅鑼灣時代廣場將於2022年4月21日至5月29日期間,與本地NFT系列Bunny Warriors及港產「元宇宙」AiR METAVERSE合作,舉辦首個虛實兼備的元宇宙體驗活動。

「時代廣場xBunny Warriors into the Metaverse」為全港首個結合去中心化虛擬世界的「元宇宙」及現實生活的企劃,大家不但可以欣賞展覽,更可於現場以非虛擬貨幣購買NFT,讓不熟悉NFT的大眾亦能輕易透過一般付款方式購買心頭好。同時,時代廣場更會與港產元宇宙AiR Metaverse合作,為大家帶來首個以O2O(Offline to Online)模式及location-based方式設定的獨特體驗,讓玩家透過多個設置於展覽的入口,通往Bunny Warriors在AiR Metaverse中的專屬大廈,進行冒險遊戲贏取Bunny Warriors NFT和限定精品。









時代廣場xBunny Warriors into the Metaverse

日期:2022年4月21日至5月29日 時間:中午12時至晚上8時(首天開放時間為晚上7時後)

