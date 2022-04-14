【元宇宙】時代廣場O2O連動虛實世界體驗　睇Bunny Warriors展覽及NFT限定店

NFT以及元宇宙的概念近來大行其道，各大國際知名品牌紛紛加入此行列，銅鑼灣時代廣場將於2022年4月21日至5月29日期間，與本地NFT系列Bunny Warriors及港產「元宇宙」AiR METAVERSE合作，舉辦首個虛實兼備的元宇宙體驗活動。

【傳Meta開發「朱克伯格幣」：按此 】



「時代廣場ｘBunny Warriors into the Metaverse」為全港首個結合去中心化虛擬世界的「元宇宙」及現實生活的企劃，大家不但可以欣賞展覽，更可於現場以非虛擬貨幣購買NFT，讓不熟悉NFT的大眾亦能輕易透過一般付款方式購買心頭好。同時，時代廣場更會與港產元宇宙AiR Metaverse合作，為大家帶來首個以O2O（Offline to Online）模式及location-based方式設定的獨特體驗，讓玩家透過多個設置於展覽的入口，通往Bunny Warriors在AiR Metaverse中的專屬大廈，進行冒險遊戲贏取Bunny Warriors NFT和限定精品。









時代廣場ｘBunny Warriors into the Metaverse

日期：2022年4月21日至5月29日 時間：中午12時至晚上8時（首天開放時間為晚上7時後）

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責任編輯：陳玉蓮

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